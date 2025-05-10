台鐵未取票黑名單鬆綁 改1個月6次未取票、停權1個月

訂台鐵車票，如果1個月內累計3次訂票不付款，將會被列黑名單。不過，台鐵近日修改規定，鬆綁為訂票1個月內6次沒付款才列黑名單，可停權一個月不能訂票。相關規定鬆綁與逾期未取票比率降低有關係，台鐵公司表示，因逾期未取票比例從3成大降為不到1成，加上部分旅客因未注意忘記付款並非故意違規，因此調整停權規定。

台鐵在官網公告，4月14日起，旅客訂票未付款會被停權1個月紀錄，從1個月內累積3次放寬為6次，已完成網路付款之訂單不列入計算。旅客在4月14日前已被停權者，於停權期滿後依新規定辦理；如逾期未付款之紀錄發生在新措施實施前，系統仍會一併納入計算。

針對這樣的調整，台鐵表示，主要是因為惡意違規的比率降低，加上有部分旅客，特別是外籍旅客或訂票需求高的旅客，可能因不熟悉規定或臨時有行程上的變動，導致無法如期完成付款，遭到停權。考量台鐵新式城際列車投入營運，運能提升，且現行訂票日以延長28天以上，因此放寬相關規範。

依統計數據，近5年逾期未取票比率由30.9%降低至9.2%，逾期未付款訂單集中於乘車日前3日內，周五至周日占比最高，顯示短途旅客，特別是平日通勤旅客，較少發生逾期未取票情況。台鐵表示，現行停權措施若無彈性調整，可能對短途通勤旅客造成不便，進而影響台鐵公司收入。

不過，台鐵公司也提醒旅客，完成訂票後務必於取票期限內完成付款或取消訂票，以確保自身訂票權益。