快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵未取票黑名單鬆綁 改1個月6次未取票、停權1個月

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵公司表示，因逾期未取票比例從3成大降為不到1成，加上部分旅客因未注意忘記付款並非故意違規，因此調整停權規定。台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司表示，因逾期未取票比例從3成大降為不到1成，加上部分旅客因未注意忘記付款並非故意違規，因此調整停權規定。台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵車票，如果1個月內累計3次訂票不付款，將會被列黑名單。不過，台鐵近日修改規定，鬆綁為訂票1個月內6次沒付款才列黑名單，可停權一個月不能訂票。相關規定鬆綁與逾期未取票比率降低有關係，台鐵公司表示，因逾期未取票比例從3成大降為不到1成，加上部分旅客因未注意忘記付款並非故意違規，因此調整停權規定。

台鐵在官網公告，4月14日起，旅客訂票未付款會被停權1個月紀錄，從1個月內累積3次放寬為6次，已完成網路付款之訂單不列入計算。旅客在4月14日前已被停權者，於停權期滿後依新規定辦理；如逾期未付款之紀錄發生在新措施實施前，系統仍會一併納入計算。

針對這樣的調整，台鐵表示，主要是因為惡意違規的比率降低，加上有部分旅客，特別是外籍旅客或訂票需求高的旅客，可能因不熟悉規定或臨時有行程上的變動，導致無法如期完成付款，遭到停權。考量台鐵新式城際列車投入營運，運能提升，且現行訂票日以延長28天以上，因此放寬相關規範。

依統計數據，近5年逾期未取票比率由30.9%降低至9.2%，逾期未付款訂單集中於乘車日前3日內，周五至周日占比最高，顯示短途旅客，特別是平日通勤旅客，較少發生逾期未取票情況。台鐵表示，現行停權措施若無彈性調整，可能對短途通勤旅客造成不便，進而影響台鐵公司收入。

不過，台鐵公司也提醒旅客，完成訂票後務必於取票期限內完成付款或取消訂票，以確保自身訂票權益。

台鐵 黑名單

延伸閱讀

蔡壁如涉變造民眾黨徽 中評會決議5月起停權1個月

派出所停車爭議遭黨部停權1年 彰縣議員賴清美哭喊：逼我換跑道？

派出所停車被批「耍特權」 民進黨彰化縣議員賴清美遭停權1年

慢車酒駕倍增！警：共享單車YouBike酒駕除吞罰單 更被停權2年

相關新聞

影／火流星劃過夜空長達5秒 屏東星空大使驚奇：許願綽綽有餘了

昨天晚上11點47分一顆火流星劃過天際，高雄、屏東、台東許多民眾都親眼見證，也有許多監視器、行車記錄器拍到影片。屏東星空...

雨彈凶猛 豪雨特報範圍擴大 彰化、桃園、台中淹水警戒

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率...

雙溪水壩上游豪大雨 10點半起調節性放水

北市府上午指出，氣象署發布天氣警特報，上午7時40分針對台北市北投區發布大雷雨即時訊息。7時45分針對台北市全區發布大雨...

雷雨影響 松山機場上午一度暫停起降 2架次航班受影響

因雷雨影響能見度，民航局說，松山機場上午8時28分起暫停起降，松山機場已於上午8時45分恢復起降，受影響航班2架次。今明...

短延時強降雨來了 降雨熱區擴及整個西半部 影響至晚上

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部地區今天有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，注意雷擊、強陣風...

台東深夜「神秘之光」照的比白天亮 百公里都感受到了

台東地區昨深夜11點47分，天空突然亮了起來，隨即一道光體劃過，遠至百公里的長濱、達仁都看到，縣境內所有觀光即時影像也都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。