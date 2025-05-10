快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

聽新聞
0:00 / 0:00

新法擬調整隔熱紙透光率 民團籲全面落實：現行車輛應有落日條款

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引。示意圖。聯合報系資料照
汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引。示意圖。聯合報系資料照

交通部長陳世凱5月8日在立法院答詢時，針對立委陳素月關於車窗隔熱紙規範的質詢回應表示，未來會針對新車貼隔熱紙或換隔熱紙將按照新法規要求辦理。還路於民行人路權促進會呼籲政府應明確向車主傳達「透光率不等於隔熱率」，更應以交通安全為核心，對現行車輛也設定合理的落日條款，全面落實車窗透光率規範。

交通部將首度訂定「隔熱紙透光度」安全指引，預計6月公布，擬建議一般汽車前方擋風玻璃透光率70%、兩側車窗35%以上或70%，後方車窗和擋風玻璃35%或不訂標準，不過因安全指引不具強制性，民團要求法制化規範，否則今年底將上街頭抗議。

陳世凱當時面對立委答詢時表示，希望考量到我們是東南亞國家，所以隔熱紙有一定必要性，因為我們比較熱、太陽比較大。針對舊車不會去要求，我們會針對未來的新車，貼隔熱紙或換隔熱紙必須按照新的法規來做。

對此，還路於民行人路權促進會呼籲政府應明確向車主傳達「透光率不等於隔熱率」，更應以交通安全為核心，對現行車輛也設定合理的落日條款，全面落實車窗透光率規範。新加坡身處東南亞，同樣日照強烈，卻能堅守前擋與前側窗透光率標準並嚴格執法，台灣沒有理由寬鬆對待。

根據國際文獻指出，車窗透光率過低將顯著降低駕駛人於夜間的視線與反應能力，其風險不亞於酒駕，對行人與兒童構成潛在威脅。還路於民行人路權促進會說，再次呼籲政府，應堅守前擋風玻璃與前側窗總體透光率需達70%以上的國際標準，後側窗及後擋風玻璃亦應依據科學實證設下合理規範，而非完全不設限。

此外，另有國際文獻指出，行駛中的車內溫度與車窗透光率無顯著關聯，換言之，透光率高低對隔熱效果的影響有限。若僅以「天氣熱」為由放寬透光率規範，不僅缺乏科學依據，更可能危及公共安全。

還路於民行人路權促進會也說，政府應以「隔熱紙貼合車窗玻璃後的實際透光率」為量測對象，而非僅採用隔熱紙單張的透光率，因為貼附後可能造成透光率大幅下降，若僅以材料標示作為標準，將形同虛設。不應只適用於新車，針對舊車應有落日條款，逐步淘汰危害用路人安全的高風險車輛配置。

擋風玻璃 行人 路權

延伸閱讀

卓揆聯外輕軌工程費說口誤 黃敏惠：院長不用道歉要說到做到

2025高雄市旅行公會國際旅展今開幕 關稅上漲、新台幣升值成焦點

新台幣升值影響觀光？陳世凱：要求觀光署密切關注

僑外生擔任客運駕駛喊卡 交通部長說話了

相關新聞

影／火流星劃過夜空長達5秒 屏東星空大使驚奇：許願綽綽有餘了

昨天晚上11點47分一顆火流星劃過天際，高雄、屏東、台東許多民眾都親眼見證，也有許多監視器、行車記錄器拍到影片。屏東星空...

雨彈凶猛 豪雨特報範圍擴大 彰化、桃園、台中淹水警戒

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率...

雙溪水壩上游豪大雨 10點半起調節性放水

北市府上午指出，氣象署發布天氣警特報，上午7時40分針對台北市北投區發布大雷雨即時訊息。7時45分針對台北市全區發布大雨...

雷雨影響 松山機場上午一度暫停起降 2架次航班受影響

因雷雨影響能見度，民航局說，松山機場上午8時28分起暫停起降，松山機場已於上午8時45分恢復起降，受影響航班2架次。今明...

短延時強降雨來了 降雨熱區擴及整個西半部 影響至晚上

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部地區今天有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，注意雷擊、強陣風...

台東深夜「神秘之光」照的比白天亮 百公里都感受到了

台東地區昨深夜11點47分，天空突然亮了起來，隨即一道光體劃過，遠至百公里的長濱、達仁都看到，縣境內所有觀光即時影像也都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。