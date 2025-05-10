新法擬調整隔熱紙透光率 民團籲全面落實：現行車輛應有落日條款

交通部長陳世凱5月8日在立法院答詢時，針對立委陳素月關於車窗隔熱紙規範的質詢回應表示，未來會針對新車貼隔熱紙或換隔熱紙將按照新法規要求辦理。還路於民行人路權促進會呼籲政府應明確向車主傳達「透光率不等於隔熱率」，更應以交通安全為核心，對現行車輛也設定合理的落日條款，全面落實車窗透光率規範。

交通部將首度訂定「隔熱紙透光度」安全指引，預計6月公布，擬建議一般汽車前方擋風玻璃透光率70%、兩側車窗35%以上或70%，後方車窗和擋風玻璃35%或不訂標準，不過因安全指引不具強制性，民團要求法制化規範，否則今年底將上街頭抗議。

陳世凱當時面對立委答詢時表示，希望考量到我們是東南亞國家，所以隔熱紙有一定必要性，因為我們比較熱、太陽比較大。針對舊車不會去要求，我們會針對未來的新車，貼隔熱紙或換隔熱紙必須按照新的法規來做。

對此，還路於民行人路權促進會呼籲政府應明確向車主傳達「透光率不等於隔熱率」，更應以交通安全為核心，對現行車輛也設定合理的落日條款，全面落實車窗透光率規範。新加坡身處東南亞，同樣日照強烈，卻能堅守前擋與前側窗透光率標準並嚴格執法，台灣沒有理由寬鬆對待。

根據國際文獻指出，車窗透光率過低將顯著降低駕駛人於夜間的視線與反應能力，其風險不亞於酒駕，對行人與兒童構成潛在威脅。還路於民行人路權促進會說，再次呼籲政府，應堅守前擋風玻璃與前側窗總體透光率需達70%以上的國際標準，後側窗及後擋風玻璃亦應依據科學實證設下合理規範，而非完全不設限。

此外，另有國際文獻指出，行駛中的車內溫度與車窗透光率無顯著關聯，換言之，透光率高低對隔熱效果的影響有限。若僅以「天氣熱」為由放寬透光率規範，不僅缺乏科學依據，更可能危及公共安全。

還路於民行人路權促進會也說，政府應以「隔熱紙貼合車窗玻璃後的實際透光率」為量測對象，而非僅採用隔熱紙單張的透光率，因為貼附後可能造成透光率大幅下降，若僅以材料標示作為標準，將形同虛設。不應只適用於新車，針對舊車應有落日條款，逐步淘汰危害用路人安全的高風險車輛配置。