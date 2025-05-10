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台南護理師賴榆顓獲閃亮新人獎 鄭琇珊也榮獲部頒優良獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南胸腔病護理師鄭琇珊（中）、賴榆顓（左二）專業獲衛福部頒獎表揚。圖／院方提供
台南胸腔病護理師鄭琇珊（中）、賴榆顓（左二）專業獲衛福部頒獎表揚。圖／院方提供

衛生福利部自所屬26家醫院護理人員中選拔「優良暨資深典範護理人員」，昨天在台北頒獎。台南胸腔病護理師鄭琇珊榮獲「優良獎」、賴榆顓護理師獲「閃亮新人獎」。

胸腔病院表示，鄭琇珊多年來堅守臨床第一線，無論是在節奏緊湊的急性病房，或高風險的負壓隔離病房，都以穩定的專業素養，為病人提供全方位的照護。

鄭琇珊說，這份榮譽不僅是鼓勵，更是一種肯定。面對病情不定的高齡病患，或高傳染性疾病的挑戰，她始終堅持以冷靜與專業應對，讓病人在最脆弱的時刻感受到信任與尊重。

她說，在負壓隔離病房工作時，曾面對病人極度排斥治療，但在日積月累的陪伴與關懷下，病人終於卸下心防，病情也逐漸好轉。這樣微小卻深刻的改變，是她作為護理師最驕傲的時刻。

賴榆顓則以工作熱忱與不懈學習精神脫穎而出。他大學即立志投入護理，進入臨床工作近兩年來，不僅快速成長，也逐漸理解到護理的核心價值在於「全人照護」。

他表示，曾有一位病人因慢性阻塞性肺病急性發作，情緒激動且言語辱罵，經耐心安撫與同理心引導，病人最終緩解症狀並誠摯道歉，這段經歷讓他深刻體會到護理工作絕不只是技術執行，「更是療癒人心的專業藝術」。

胸腔病院院長黃紹宗表示，護理同仁始終秉持南丁格爾精神，無論資深或新進人員，都在各自崗位發光發熱。他們不僅是醫療團隊不可或缺的力量，更是病人生命中的溫暖陪伴者。院方也將持續致力培育優秀護理人才，提升護理專業能見度與社會認同，讓更多人看見護理工作的價值與意義。「國際護師節」即將到來，代表醫院全體向每位護理人員獻上最誠摯的祝福，祝護師節快樂。

台南胸腔病護理師賴榆顓獲衛福部「閃亮新人獎」表揚。圖／院方提供
台南胸腔病護理師賴榆顓獲衛福部「閃亮新人獎」表揚。圖／院方提供
台南胸腔病護理師鄭琇珊獲衛福部「優良護理人員」獎表揚。圖／院方提供
台南胸腔病護理師鄭琇珊獲衛福部「優良護理人員」獎表揚。圖／院方提供

護理師 負壓隔離病房

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