中彰投大雷雨 頭汴坑溪「山區暴雨」國家級警報響

中央氣象署發布台中市、南投縣、彰化縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至上午11時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：台中市太平區。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，影響時間至晚上。今天桃園縣、新竹縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及低窪地區慎防積水。豪雨：桃園市、新竹縣、嘉義縣。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。