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雨彈升級！17縣市豪大雨特報 嘉南大雷雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，影響時間至晚上。今天桃園縣、新竹縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及低窪地區慎防積水。豪雨：桃園市、新竹縣、嘉義縣。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。

中央氣象署發布嘉義縣、嘉義市、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水。

嘉義 新竹

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