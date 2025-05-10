大雷雨炸竹苗中4縣市 專家曝雨區移動變化、明恐降冰雹

中央氣象署發布台中市、新竹縣、苗栗縣、新竹市大雷雨即時訊息，持續至上午10時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部地區今天有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，注意雷擊、強陣風及低窪地區慎防積水。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面已經到了北台灣，再來就是緩慢由北往南通過台灣上空的過程。

一直到明天晚間，鋒面才會南下到巴士海峽，吳聖宇表示，明天還有中高層短波槽要通過，西半部地區要留意對流系統發展、移入帶來的較大雨勢，可能有雷雨、強陣風甚至冰雹等現象發生，東半部受影響較小，但仍然是要留意局部較大雨勢。

吳聖宇說，北部、東北部地區的降雨，明天下午到傍晚後會逐漸減緩，晚間有機會雨停。中部地區明晚降雨也會趨緩，但是完全雨停可能要等到下周一清晨前。南部及花東一帶的降雨應該會持續到下周一上半天，下周一下半天之後會趨緩或停止，整個降雨的時間可能會比之前預期的更長一點。

溫度方面，吳聖宇表示，今天北部、東北部高溫25至27度，中南部及花東地區高溫27至30度。明天鋒面南壓後，有東北風下來，溫度會明顯較涼，北部、東北部高溫只剩21至23度，中部及花東地區高溫23至25度，南部地區高溫25至27度，提醒大家要注意溫度轉涼的情況。