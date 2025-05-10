北部雷聲隆隆、高雄沿海有閃電 鄭明典：鋒面+地形影響

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對整個西半部發布大雨特報，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，鋒面受台灣地形影響，東側走得快，西側稍延後。

現在北部雷聲隆隆，鄭明典臉書表示，是鋒面不穩定，加上地形影響產生的對流雨。高雄沿海也有閃電訊號，是鋒面前不穩定氣流，加上地形影響產生的雨勢。

目前大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、台北市，持續時間至上午10時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。