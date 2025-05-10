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短延時強降雨來了 降雨熱區擴及整個西半部 影響至晚上
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部地區今天有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，注意雷擊、強陣風及低窪地區慎防積水。
大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、台北市，持續時間至上午10時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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