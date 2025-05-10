快訊

教師單身、太高、講課太精彩 全被投訴

韓大選震撼彈！國民力量撤換原總統候選人 前國務總理韓悳洙入黨上陣

7縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃 雙溪山區暴雨國家級警報響

聽新聞
0:00 / 0:00

7縣市大雨特報 大雷雨轟北北桃 雙溪山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、新北市、桃園市。本報資料照片
鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、新北市、桃園市。本報資料照片

鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、新北市、桃園市，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

中央氣象署發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天桃園以北及南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。影響範圍包括：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至上午9時43分；警戒區域為台北市士林區，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署說，今、明兩天易有短延時強降雨；今天鋒面影響，各地及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，金門、馬祖有零星短暫陣雨；明天鋒面通過，中南部、東部、東南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，中南部、東南部地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率；今天中部以北及東北部天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，明日各地天氣較涼。

大雷雨 馬祖

延伸閱讀

雷雨帶正進入台南及北高雄 留意瞬間大雨雷擊及強風

連2震！ 清晨5時27分南投竹山規模4.3地震 最大震度4級

18縣市大雨特報！竹苗中投馬祖防「大雷雨」

大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

相關新聞

南台灣昨深夜藍綠色火球劃過夜空 鄭明典：疑似火流星

昨天深夜屏東、高雄、台東、阿里山等多處民眾目擊藍綠色火球劃過夜空，「屏東點 Pingtung」IG更釋出1段行車紀錄器畫...

7縣市大雨特報 大雷雨轟北北桃 雙溪山區暴雨國家級警報響

鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、新北市、桃園市，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊...

台東深夜「神秘之光」照的比白天亮 百公里都感受到了

台東地區昨深夜11點47分，天空突然亮了起來，隨即一道光體劃過，遠至百公里的長濱、達仁都看到，縣境內所有觀光即時影像也都...

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

今明兩天周末期間，梅雨季第2波移動性鋒面南下，明天就是母親節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」...

連2震！ 清晨5時27分南投竹山規模4.3地震 最大震度4級

中央氣象署發布有感地震報告，今天清晨5時27分，在南投縣政府南方11.7公里，位於南投縣竹山鎮，發生芮氏規模4.3地震，地震深度20.5公里。

強對流發展伴隨明顯閃電 北市府：全區發布大雨特報

北市府上午指出，氣象署發布天氣警特報，上午7時40八角針對台北市北投區發布大雷雨即時訊息。7時45分針對台北市全區發布大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。