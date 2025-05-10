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7縣市大雨特報 大雷雨轟北北桃 雙溪山區暴雨國家級警報響
鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、新北市、桃園市，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。
中央氣象署發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天桃園以北及南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。影響範圍包括：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
氣象署針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至上午9時43分；警戒區域為台北市士林區，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
中央氣象署說，今、明兩天易有短延時強降雨；今天鋒面影響，各地及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，金門、馬祖有零星短暫陣雨；明天鋒面通過，中南部、東部、東南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，中南部、東南部地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率；今天中部以北及東北部天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，明日各地天氣較涼。
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