快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

2025行事曆更新！4+1新假上路 今年連休9天還有5次機會

體內防曬飲品正夯！日皮膚醫點出致命傷：不能取代傳統塗抹

聯合新聞網／ 綜合報導
市售防曬品項日新月異，功效卻有差別。情境示意圖。 圖／Ingimage
市售防曬品項日新月異，功效卻有差別。情境示意圖。 圖／Ingimage

根據「Eltha」報導，隨著氣溫升高與日照增強，日本近期興起一股「從體內對抗日曬」的保養風潮。包含知名女星田中美奈實推薦的「飲用型防曬」產品與「包覆型維他命C」保健品，都成為夏日話題焦點。不過皮膚科專家提醒，這類產品雖有一定效果，仍不能取代傳統塗抹式防曬。

所謂「包覆型維他命C」是以脂溶性膠囊包覆水溶性的維他命C，延長其在體內的釋放時間，提升吸收率與抗氧化效果。皮膚科醫師圓山尚指出，這種形式理論上具有優勢，但市面上亦有高達2000至3000mg劑量的維他命C產品，兩者優劣仍無定論。他提醒，這類保健品主要作用在於協助肌膚修復日曬後造成的傷害，主要功能並非防曬本身。

至於「飲用型防曬」產品，因有一股特殊氣味，常見的飲用方式為搭配果汁服用。常見成分為含抗氧化作用的植物多酚，但其紫外線防護力僅約SPF1.5，雖然沒有副作用，但效果遠不及塗抹型產品的SPF50+。圓山醫師也引用美國FDA的警告，強調此類產品不可過度依賴，僅能作為輔助，搭配塗抹防曬才是有效策略。

專家建議，搭配補充維他命C與E，可建立抗氧化防禦網路，有助於減緩因紫外線引起的肌膚老化。但若日曬造成紅腫疼痛等症狀，應及早就醫，不可單靠市面上的輔助美容飲品處理。防曬策略的重點仍在需要雙重搭配外在防護與內在調理，才能真正降低對肌膚的傷害。

日本 皮膚科 紫外線 維他命 醫師 防曬

延伸閱讀

沒差這一包？省錢達人提醒3種「陷阱型消費」 讓你月光又超支

堅持不進養老院…8旬婦床上過世 女兒自責：我讓媽媽孤獨死了嗎？

雙薪家庭年收127萬養得起兩孩？日本夫妻嘆難存錢 政府補助金額曝光

旅館東西好用通通帶回家？部分物品拿走恐涉竊盜罪 日律師：不分國籍

相關新聞

這兩天全台下到發紅發紫 粉專：兩天雨量前20名台中占16個

受鋒面影響，這兩天雨下很大，中南部更是出現豪雨或大雨，不少地方下到發紅發紫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計10日...

北方系統偏弱 天氣風險：明起高溫逾30度晚間偏涼 日夜溫差大

天氣風險公司天氣分析林孝儒今天指出，鋒面遠離，本周天氣趨於穩定，白天氣溫悶熱，晚間略偏涼，早出晚歸建議帶薄外套；戶外活動...

有利梅雨環境 賈新興：25到26日起有建立的機率

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據歐洲模式...

汽車隔熱紙透光率6月公布指引 明年法制化違者將吃罰單

交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，預計6月底公布、12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，但立委洪孟楷今指出，隔熱...

駕駛團體19日交通部抗議 要求提高行人罰鍰至1.8萬

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，卻無針對行人違規闖紅燈加...

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？ 專家揭密：忙碌族首選這種魚

現代人飲食，不僅要吃的好，更要吃的健康，魚類是大家公認的健康食材，尤其是青魚類，如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，但在生活、工作忙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。