體內防曬飲品正夯！日皮膚醫點出致命傷：不能取代傳統塗抹

根據「Eltha」報導，隨著氣溫升高與日照增強，日本近期興起一股「從體內對抗日曬」的保養風潮。包含知名女星田中美奈實推薦的「飲用型防曬」產品與「包覆型維他命C」保健品，都成為夏日話題焦點。不過皮膚科專家提醒，這類產品雖有一定效果，仍不能取代傳統塗抹式防曬。

所謂「包覆型維他命C」是以脂溶性膠囊包覆水溶性的維他命C，延長其在體內的釋放時間，提升吸收率與抗氧化效果。皮膚科醫師圓山尚指出，這種形式理論上具有優勢，但市面上亦有高達2000至3000mg劑量的維他命C產品，兩者優劣仍無定論。他提醒，這類保健品主要作用在於協助肌膚修復日曬後造成的傷害，主要功能並非防曬本身。

至於「飲用型防曬」產品，因有一股特殊氣味，常見的飲用方式為搭配果汁服用。常見成分為含抗氧化作用的植物多酚，但其紫外線防護力僅約SPF1.5，雖然沒有副作用，但效果遠不及塗抹型產品的SPF50+。圓山醫師也引用美國FDA的警告，強調此類產品不可過度依賴，僅能作為輔助，搭配塗抹防曬才是有效策略。

專家建議，搭配補充維他命C與E，可建立抗氧化防禦網路，有助於減緩因紫外線引起的肌膚老化。但若日曬造成紅腫疼痛等症狀，應及早就醫，不可單靠市面上的輔助美容飲品處理。防曬策略的重點仍在需要雙重搭配外在防護與內在調理，才能真正降低對肌膚的傷害。