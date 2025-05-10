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台東深夜「神秘之光」照的比白天亮 百公里都感受到了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東地區昨深夜11點47分，天空突然亮了起來，隨即一道光體劃過，把大地照的比白天還亮。圖／翻攝自華源灣即時影像
台東地區昨深夜11點47分，天空突然亮了起來，隨即一道光體劃過，把大地照的比白天還亮。圖／翻攝自華源灣即時影像

台東地區昨深夜11點47分，天空突然亮了起來，隨即一道光體劃過，遠至百公里的長濱、達仁都看到，縣境內所有觀光即時影像也都拍到「神秘之光」。網路社團掀熱議，有網友寫說，「給新教宗慶賀」。

專家表示，此類天文現象為流星體高速進入大氣層後，因與空氣摩擦產生高溫而燃燒。燃燒時可能出現綠色或其他顏色光芒，屬自然現象的一種，其亮度遠高於一般流星，民間俗稱「火流星」。

光體劃過的瞬間，幾乎照亮整個台東上空，甚至百公里遠的北端長濱和南端達仁都能見到光源，縣境內所有觀光即時影像都記錄到瞬間光體，還有不少人目擊，直呼「太幸運了，終於能完整許願，流星還沒消失」。

網路社群平台也引起網友討論，紛紛留言說「還以為UFO降落了」、「中共火箭升空」、「給新教宗慶賀」、「還以為白天呢？害我早起」。

即時影像 台東 教宗

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