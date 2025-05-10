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南台灣昨深夜藍綠色火球劃過夜空 鄭明典：疑似火流星

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
昨天深夜南台灣疑似出現火流星，不少人目擊藍綠色火球劃過夜空。圖／取自「屏東點 Pingtung」IG
昨天深夜南台灣疑似出現火流星，不少人目擊藍綠色火球劃過夜空。圖／取自「屏東點 Pingtung」IG

昨天深夜屏東、高雄、台東、阿里山等多處民眾目擊藍綠色火球劃過夜空，「屏東點 Pingtung」IG更釋出1段行車紀錄器畫面，一名駕駛昨天深夜11時46分駕車行經台88線東西向快速公路要通往國道，錄到疑似火流星畫面。

前中央氣象局長鄭明典今天也在臉書分享網友提供的台東沿海監視器畫面，同樣在昨天11時47分，天空出現藍綠色閃光，瞬間照亮整個夜空。鄭明典表示，台東昨晚的疑似「火流星」事件，不知和人造衛星掉落有無關聯？

屏東點 Pingtung」IG影片中，火流星影像相當清晰。網友紛紛回報目擊情報，「在萬丹家門外也有看到！還以為眼花了」、「在萬丹看到，好近、好亮」、「我在屏東市自由路有看到」、「開車在國3斜張橋有看到，以為是閃電」、「墾丁也看見」、「我在高雄國10轉國1有看到，超亮的」、「台東也看到」、「我在大寮也有看到」、「我在竹田也有看到」、「東港也看到」。

網友表示，「我在曬衣服以為煙火 沒聲音才發現不是」、「離我好近突然一道光超亮」、「雷神下來」、「柯博文降落了」、「是賽亞人，他們來了」。

「車城國小南十字天文台」臉書粉專小編也發文，超級綠色火流星，亮度突破高空雲層，從天蠍、蛇夫座，再到天鵝座，橫跨天空超過50度。

鄭明典稍早轉分享「太空知識及太空趨勢網（to Infinity and Beyond）」臉書社團的文章，前蘇聯冷戰時期1972年3月發射的「Cosmos 482」軌道物體，進入外太空後分解成4塊，其中2塊墜落紐西蘭，另外2塊進入地球軌道，至今已53年；由於當初是設計能穿越金星大氣層的登陸器，專家估其成功重返地球機率大。專家推估於台灣時間5月10日中午到傍晚墜落，台灣「也極靠近再入預測窗口的尾端」。

昨天深夜南台灣疑似出現火流星，不少人目擊藍綠色火球劃過夜空。圖／取自「屏東點 Pingtung」IG
昨天深夜南台灣疑似出現火流星，不少人目擊藍綠色火球劃過夜空。圖／取自「屏東點 Pingtung」IG

台東 屏東 衛星 鄭明典

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