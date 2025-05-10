母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

今明兩天周末期間，梅雨季第2波移動性鋒面南下，明天就是母親節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣的發生，例如雷擊、強風、瞬間強降雨。

溫度方面，吳德榮表示，鋒面之後的冷空氣尚未抵達，今晨各地區平地的最低氣溫仍在22至25度。氣溫逐日下降，北台灣明顯轉涼；北部19至25度、中部22至28度、南部22至30度、東部20至28度。

吳德榮表示，下周一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升。下周二、下周三各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥，最高氣溫約升至35度，紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫降至17度以下，日夜溫差大，需注意穿著調整。

下周四至19日各地晴時多雲，吳德榮表示，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式模擬皆顯示，從下周一之後，連續1周皆無梅雨鋒侵擾台灣，不過，第3波大約在5月20日。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。