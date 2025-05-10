快訊

藝人NONO遭控性侵、猥褻等7罪 士林地院13日宣判...罪行一次看

印巴空戰 美官員：巴國殲10擊落印度2戰機

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天各地轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣的發生，例如雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片
今明兩天各地轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣的發生，例如雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片

今明兩天周末期間，梅雨季第2波移動性鋒面南下，明天就是母親節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣的發生，例如雷擊、強風、瞬間強降雨。

溫度方面，吳德榮表示，鋒面之後的冷空氣尚未抵達，今晨各地區平地的最低氣溫仍在22至25度。氣溫逐日下降，北台灣明顯轉涼；北部19至25度、中部22至28度、南部22至30度、東部20至28度。

吳德榮表示，下周一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升。下周二、下周三各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥，最高氣溫約升至35度，紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫降至17度以下，日夜溫差大，需注意穿著調整。

下周四至19日各地晴時多雲，吳德榮表示，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式模擬皆顯示，從下周一之後，連續1周皆無梅雨鋒侵擾台灣，不過，第3波大約在5月20日。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 鋒面

延伸閱讀

大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

天氣好轉熱飆35度 吳德榮：周末另一波鋒面雷雨又降溫

今防劇烈降雨北台灣轉涼 吳德榮：母親節恐大雷雨、閃電頻率高

1周2鋒面暴雨來襲 吳德榮：北台慎防瞬間強降雨

相關新聞

生不如死…新生兒人數探低 總人口連16月負成長

內政部昨（9）日發布最新人口統計，4月出生數為8,684人，折合年粗出生率為千分之4.52，是歷年來單月出生人數最低，相...

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

今明兩天周末期間，梅雨季第2波移動性鋒面南下，明天就是母親節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」...

連2震！ 清晨5時27分南投竹山規模4.3地震 最大震度4級

中央氣象署發布有感地震報告，今天清晨5時27分，在南投縣政府南方11.7公里，位於南投縣竹山鎮，發生芮氏規模4.3地震，地震深度20.5公里。

六都施政大體檢道安篇／台北市拚人本交通 事故死亡數未減 高齡者成重點

台北市長蔣萬安上任後祭出「人本交通」，交通受傷事故下降，死亡人數卻未減。交通局指出，高齡者安全是防治重點，並持續擴大行人...

橘世代／成年後親子關係【子女篇】設計活動 與年邁父母同樂

「我們這一輩，跟孩子講話都小心翼翼，提醒自己要平等、要討論，深怕破壞親子關係；但是轉頭面對老父母，卻好像拿到了可以肆意訓...

中信文教攜當代藝博 展「她的視界」

二○二五台北當代藝術博覽會昨起一連三天於南港展覽館登場，中國信託文教基金會再度受邀為「文化夥伴」，展出台、澳三位女性藝術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。