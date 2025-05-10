雷雨帶正進入台南及北高雄 留意瞬間大雨雷擊及強風

今、明兩天易有短延時強降雨；中央氣象署說，今天鋒面影響，各地及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，金門、馬祖有零星短暫陣雨；明天鋒面通過，中南部、東部、東南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，其

他地區及金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，中南部、東南部地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生的機率；今天中部以北及東北部天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，明日各地天氣較涼。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠雷雨帶正進入台南及北高雄，󠀠留意瞬間大雨、雷擊、強風。