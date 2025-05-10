氣象署天氣展望 未來2周先涼後暖 降雨先溼後趨緩

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢發生機率；期中起水氣減少，各地天氣轉多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。第2周仍有鋒面接近機會。梅雨季模式預報不確定性較大，留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。