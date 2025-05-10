鋒面通過豪大雨又轉涼 明天降雨熱區由北往南台灣轉移

鋒面影響，今天各地有陣雨或雷雨，中央氣象署說，易有短延時強降雨發生，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流影響時可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水，行車用路注意安全。

溫度方面，環境風場轉為東北風，今天中部以北及宜蘭、花蓮氣溫逐漸轉涼，高溫約24至26度，南部及東南部高溫約27至29度，清晨低溫各地普遍為23至26度，晚上中部以北及宜蘭、花蓮低溫還會再下降至19至21度。

明天鋒面通過，天氣不穩定，各地仍有局部大雨或豪雨發生的機率，隨著鋒面往南移動，降雨熱區也逐漸往中、南台灣轉移，鋒面影響期間容易有旺盛對流發展，並且伴隨雷擊及強陣風；氣溫方面，中部以北及宜蘭、花蓮天氣整天偏涼，其他地區早晚亦涼。

下周一清晨各地仍偏涼，白天氣溫稍回升；鋒面位於巴士海峽，水氣仍影響南台灣，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，花蓮地區及中部山區仍有水氣殘留造成的降雨，整體中部以北及宜蘭、花蓮逐漸轉為多雲到晴的天氣，午後北部山區有零星短暫陣雨。

下周二環境逐漸轉為東南風，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下周三水氣略增，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周五水氣逐漸增多，環境轉為偏南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周六至19日環境為偏南到西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

鋒面影響期間易有局部強對流發展，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象發生，其影響範圍、時間不確定性高，留意最新氣象資訊。華南仍有鋒面系統逐漸建立，天氣仍有不確定性，留意最新氣象資訊。