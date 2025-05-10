鋒面通過豪大雨又轉涼 明天降雨熱區由北往南台灣轉移

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面影響，今天各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨發生，並有大雨或局部豪雨發生的機率。聯合報系資料照
鋒面影響，今天各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨發生，並有大雨或局部豪雨發生的機率。聯合報系資料照

鋒面影響，今天各地有陣雨或雷雨，中央氣象署說，易有短延時強降雨發生，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流影響時可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水，行車用路注意安全。

溫度方面，環境風場轉為東北風，今天中部以北及宜蘭、花蓮氣溫逐漸轉涼，高溫約24至26度，南部及東南部高溫約27至29度，清晨低溫各地普遍為23至26度，晚上中部以北及宜蘭、花蓮低溫還會再下降至19至21度。

明天鋒面通過，天氣不穩定，各地仍有局部大雨或豪雨發生的機率，隨著鋒面往南移動，降雨熱區也逐漸往中、南台灣轉移，鋒面影響期間容易有旺盛對流發展，並且伴隨雷擊及強陣風；氣溫方面，中部以北及宜蘭、花蓮天氣整天偏涼，其他地區早晚亦涼。

下周一清晨各地仍偏涼，白天氣溫稍回升；鋒面位於巴士海峽，水氣仍影響南台灣，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，花蓮地區及中部山區仍有水氣殘留造成的降雨，整體中部以北及宜蘭、花蓮逐漸轉為多雲到晴的天氣，午後北部山區有零星短暫陣雨。

下周二環境逐漸轉為東南風，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下周三水氣略增，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周五水氣逐漸增多，環境轉為偏南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周六至19日環境為偏南到西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

鋒面影響期間易有局部強對流發展，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象發生，其影響範圍、時間不確定性高，留意最新氣象資訊。華南仍有鋒面系統逐漸建立，天氣仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

花蓮 鋒面

延伸閱讀

鋒面影響及午後對流旺盛 花蓮南投豪雨特報

鋒面影響 母親節假期各地降雨顯著

梅雨季第2波鋒面逐漸壓境 傍晚雨帶觸陸 全台都將下雨

入夜變天！周末鋒面影響全台由北往南大雷雨 母親節恐劇烈天氣

相關新聞

六都施政大體檢道安篇／台北市拚人本交通 事故死亡數未減 高齡者成重點

台北市長蔣萬安上任後祭出「人本交通」，交通受傷事故下降，死亡人數卻未減。交通局指出，高齡者安全是防治重點，並持續擴大行人...

橘世代／成年後親子關係【子女篇】設計活動 與年邁父母同樂

「我們這一輩，跟孩子講話都小心翼翼，提醒自己要平等、要討論，深怕破壞親子關係；但是轉頭面對老父母，卻好像拿到了可以肆意訓...

中信文教攜當代藝博 展「她的視界」

二○二五台北當代藝術博覽會昨起一連三天於南港展覽館登場，中國信託文教基金會再度受邀為「文化夥伴」，展出台、澳三位女性藝術...

綠花椰菜的「防癌精華」別丟掉！醫傳授三吃法不浪費

綠花椰菜被視為十字花科的抗癌優等生，但您知道嗎，綠花椰菜的抗癌精華， 「竟在廚餘桶中的葉與梗」。

任天堂Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

任天堂（Nintendo）Switch 2全球體驗會終於輪到台灣啦！將在2025年7月5日至7月6日於台北圓山花博爭豔館（花博）舉辦，讓粉絲或仍猶豫是否購買Switch 2的民眾可試玩一番，不過一樣採抽選制、並非人人有獎，聯合新聞網《科技玩家》製懶人包帶你看Switch 2全球體驗會台北場的「抽選資格」和抽選資格。

大雨提高致災風險 舊蘇花和仁至和中段預警封閉

蘇花路廊今天下起大雨，考量入夜後雨勢加劇，致災風險提高，公路局宣布台9丁線和中至和仁路段，晚間實施預警性道路封閉，車輛及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。