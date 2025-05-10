聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／成年後親子關係【子女篇】照服員陪長輩 也學人生智慧

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

在媒體業工作了廿幾年的張桂娟，五十歲時取得照顧服務員資格，進到照顧現場服務。被服務的長輩通常會覺得這個照服員「有點不一樣」，因為她沒有像其他人叫他們「爺爺、奶奶」，而稱「學長、學姐」。

「因為在人生路上，他們的確是學長姐啊。」張桂娟說，五十幾歲的自己也很靠近「年老」了，這些都是在人生路上乘風破浪、披荊斬棘、經驗豐富的前輩，可以教她怎麼老。照顧的過程不僅是她陪伴長輩，也讓她有機會聆聽和學習他們的人生智慧。

因著這樣的想法，張桂娟曾在做陪伴服務時，刻意用採訪的方式與「學長」聊天，像是問：「回顧自己的一生，想與年輕人分享的最重要的提醒？」、「歡迎分享一張對您具有重要意義的照片故事」、「如果能時光旅行，您最想要回到生命中的哪個階段，請告訴我們為什麼？」並整理出值得分享的「傳家寶格言」，做成獎狀形式，在下次服務時回送給服務的長輩，收到的長輩都很開心。

張桂娟認為，當一個人的大小事都是被別人決定時，就會失去自主感，這不利於他們保持活力。所以，她無論是與照顧現場的長輩相處，還是和自己的父母互動時，都會留意讓他們保有自主權和決策能力。例如這幾年，張桂娟明顯感受到家中重大決定的決策者慢慢從父母變成她與弟弟，但是他們做決定前仍事事請教父母意見，讓父母感覺決定權仍在。

透過讓父母保有做決定的能力，即便只是一些小事，也能讓他們感覺自己並未真正老去。這種被尊重、有價值的感受，對於長輩的心理健康和生活品質至關重要。

人生 父母 長輩

延伸閱讀

日地鐵砍人嫌挑「東大前」 自稱警示家長別逼太緊：父母太在意教育

3歲被丟越南、生母兩度拋棄他！「媒介少女性交易」男自曝坎坷身世求減刑

1歲童哮吼住院10小時離世…兒醫嘆「命不該絕」 2大觀察要點籲家長自救

1人服務逾10個案 長照3.0將採照服員分級制充實人力

相關新聞

六都施政大體檢道安篇／台北市拚人本交通 事故死亡數未減 高齡者成重點

台北市長蔣萬安上任後祭出「人本交通」，交通受傷事故下降，死亡人數卻未減。交通局指出，高齡者安全是防治重點，並持續擴大行人...

橘世代／成年後親子關係【子女篇】設計活動 與年邁父母同樂

「我們這一輩，跟孩子講話都小心翼翼，提醒自己要平等、要討論，深怕破壞親子關係；但是轉頭面對老父母，卻好像拿到了可以肆意訓...

中信文教攜當代藝博 展「她的視界」

二○二五台北當代藝術博覽會昨起一連三天於南港展覽館登場，中國信託文教基金會再度受邀為「文化夥伴」，展出台、澳三位女性藝術...

綠花椰菜的「防癌精華」別丟掉！醫傳授三吃法不浪費

綠花椰菜被視為十字花科的抗癌優等生，但您知道嗎，綠花椰菜的抗癌精華， 「竟在廚餘桶中的葉與梗」。

任天堂Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

任天堂（Nintendo）Switch 2全球體驗會終於輪到台灣啦！將在2025年7月5日至7月6日於台北圓山花博爭豔館（花博）舉辦，讓粉絲或仍猶豫是否購買Switch 2的民眾可試玩一番，不過一樣採抽選制、並非人人有獎，聯合新聞網《科技玩家》製懶人包帶你看Switch 2全球體驗會台北場的「抽選資格」和抽選資格。

大雨提高致災風險 舊蘇花和仁至和中段預警封閉

蘇花路廊今天下起大雨，考量入夜後雨勢加劇，致災風險提高，公路局宣布台9丁線和中至和仁路段，晚間實施預警性道路封閉，車輛及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。