橘世代／成年後親子關係【子女篇】照服員陪長輩 也學人生智慧

在媒體業工作了廿幾年的張桂娟，五十歲時取得照顧服務員資格，進到照顧現場服務。被服務的長輩通常會覺得這個照服員「有點不一樣」，因為她沒有像其他人叫他們「爺爺、奶奶」，而稱「學長、學姐」。

「因為在人生路上，他們的確是學長姐啊。」張桂娟說，五十幾歲的自己也很靠近「年老」了，這些都是在人生路上乘風破浪、披荊斬棘、經驗豐富的前輩，可以教她怎麼老。照顧的過程不僅是她陪伴長輩，也讓她有機會聆聽和學習他們的人生智慧。

因著這樣的想法，張桂娟曾在做陪伴服務時，刻意用採訪的方式與「學長」聊天，像是問：「回顧自己的一生，想與年輕人分享的最重要的提醒？」、「歡迎分享一張對您具有重要意義的照片故事」、「如果能時光旅行，您最想要回到生命中的哪個階段，請告訴我們為什麼？」並整理出值得分享的「傳家寶格言」，做成獎狀形式，在下次服務時回送給服務的長輩，收到的長輩都很開心。

張桂娟認為，當一個人的大小事都是被別人決定時，就會失去自主感，這不利於他們保持活力。所以，她無論是與照顧現場的長輩相處，還是和自己的父母互動時，都會留意讓他們保有自主權和決策能力。例如這幾年，張桂娟明顯感受到家中重大決定的決策者慢慢從父母變成她與弟弟，但是他們做決定前仍事事請教父母意見，讓父母感覺決定權仍在。

透過讓父母保有做決定的能力，即便只是一些小事，也能讓他們感覺自己並未真正老去。這種被尊重、有價值的感受，對於長輩的心理健康和生活品質至關重要。