橘世代／成年後親子關係【子女篇】寫時光筆記本 認識88歲以前的媽媽

去年，張惠娟退休，規畫退休生活的同時，也和姊妹輪班照顧八十八歲的媽媽。一開始都還好，但時間一久，面對媽媽的反覆提問、一成不變的抱怨，她心生不耐與倦意，滑著手機、心不在焉應和著。

「怎麼可以這樣對媽媽？這是不孝…」萌生的罪惡感，內耗著她。張惠娟去上照顧者課程、參與支持團體，想找到照顧媽媽比較好的方法。一直到獲贈「弘道老人福利基金會」出版的「時光筆記本」。

她循著筆記本的主題，化被動為主動和媽媽對話，問答互動中，八十八歲的媽媽走入時光隧道，回顧自己的人生。

於是她聽到了許多以前不知道、有關於媽媽的往事。例如原來年輕時開店、忙碌不已的媽媽也會追星，會趁中午客人少時請店員獨自看店，跑去看電影。

也因此，媽媽不再著眼以前的困頓，而能看向人生更有意義的部分。例如行動不便，不喜社交的媽媽，在回憶過往後想出門走走，她和姊妹便規畫幫媽媽圓夢。

張惠娟說，父母輩信賴書的權威感，透過書和媽媽展開對話、記錄人生，是很好的方式。