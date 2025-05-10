聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／成年後親子關係【子女篇】寫時光筆記本 認識88歲以前的媽媽

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
張惠娟（後）帶媽媽出門圓夢。圖／張惠娟提供
張惠娟（後）帶媽媽出門圓夢。圖／張惠娟提供

去年，張惠娟退休，規畫退休生活的同時，也和姊妹輪班照顧八十八歲的媽媽。一開始都還好，但時間一久，面對媽媽的反覆提問、一成不變的抱怨，她心生不耐與倦意，滑著手機、心不在焉應和著。

「怎麼可以這樣對媽媽？這是不孝…」萌生的罪惡感，內耗著她。張惠娟去上照顧者課程、參與支持團體，想找到照顧媽媽比較好的方法。一直到獲贈「弘道老人福利基金會」出版的「時光筆記本」。

她循著筆記本的主題，化被動為主動和媽媽對話，問答互動中，八十八歲的媽媽走入時光隧道，回顧自己的人生

於是她聽到了許多以前不知道、有關於媽媽的往事。例如原來年輕時開店、忙碌不已的媽媽也會追星，會趁中午客人少時請店員獨自看店，跑去看電影。

也因此，媽媽不再著眼以前的困頓，而能看向人生更有意義的部分。例如行動不便，不喜社交的媽媽，在回憶過往後想出門走走，她和姊妹便規畫幫媽媽圓夢。

張惠娟說，父母輩信賴書的權威感，透過書和媽媽展開對話、記錄人生，是很好的方式。

人生 內耗

延伸閱讀

🎧｜三明治媽媽顧老、顧小，全職照顧竟落得「如此下場」？

【免費講座】「守護每一口吞嚥，說出每一句溝通」聯合公益活動

99歲老父給的啟發，做對2件事健康又長壽！想要幸福退休先丟「3樣東西」

合作金庫人壽15週年推出免費15小時「安心守護」照顧服務 「喘息學院」邀請照顧者一起舞動 一起美麗又安心

相關新聞

六都施政大體檢道安篇／台北市拚人本交通 事故死亡數未減 高齡者成重點

台北市長蔣萬安上任後祭出「人本交通」，交通受傷事故下降，死亡人數卻未減。交通局指出，高齡者安全是防治重點，並持續擴大行人...

橘世代／成年後親子關係【子女篇】設計活動 與年邁父母同樂

「我們這一輩，跟孩子講話都小心翼翼，提醒自己要平等、要討論，深怕破壞親子關係；但是轉頭面對老父母，卻好像拿到了可以肆意訓...

中信文教攜當代藝博 展「她的視界」

二○二五台北當代藝術博覽會昨起一連三天於南港展覽館登場，中國信託文教基金會再度受邀為「文化夥伴」，展出台、澳三位女性藝術...

綠花椰菜的「防癌精華」別丟掉！醫傳授三吃法不浪費

綠花椰菜被視為十字花科的抗癌優等生，但您知道嗎，綠花椰菜的抗癌精華， 「竟在廚餘桶中的葉與梗」。

任天堂Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

任天堂（Nintendo）Switch 2全球體驗會終於輪到台灣啦！將在2025年7月5日至7月6日於台北圓山花博爭豔館（花博）舉辦，讓粉絲或仍猶豫是否購買Switch 2的民眾可試玩一番，不過一樣採抽選制、並非人人有獎，聯合新聞網《科技玩家》製懶人包帶你看Switch 2全球體驗會台北場的「抽選資格」和抽選資格。

大雨提高致災風險 舊蘇花和仁至和中段預警封閉

蘇花路廊今天下起大雨，考量入夜後雨勢加劇，致災風險提高，公路局宣布台9丁線和中至和仁路段，晚間實施預警性道路封閉，車輛及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。