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橘世代／成年後親子關係【子女篇】母女探險 搭捷運逛市場

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

今年，長照從業人員張桂娟和媽媽邱瓊姿開啟了「跟媽媽一起搭捷運逛菜市場」的企畫，母女倆每個月安排一趟傳統市場半日遊，張桂娟拍下媽媽怎麼逛市場、都買什麼，回家做成過程紀錄與全家人分享。她們至今已經去過徐匯中學站的「水流公市場」、北投站的「北投市場」、雙連站的「雙連市場」、行天宮站的「松江市場」與港墘站的「737市場」，企畫還在持續進行中。

張桂娟說，一個人買菜是責任，兩個人買菜是踏查，全家人一起買菜是樂趣。對於一輩子都在市場採買當令食材、為家人料理三餐的媽媽，傳統市場無疑是個很合適的旅行地點。而且採買要聽、看、聞、嘗、觸、與人互動，對於五感心智大有好處。更重要的是，鄰近捷運的市場無論是移動，還是上廁所、補充水分都很方便。

每個月時間一到，張桂娟會詢問媽媽這次想去哪個市場。出發前，張桂娟會備好菜籃（最好附有滾輪的）、水和錢。逛市場時，張桂娟會留意路況，避免媽媽碰撞或跌倒，觀察到媽媽累了就休息「媽媽我們去上廁所。」並且控制時間，在中午以前回家，避免媽媽過於疲累。

多數時候，和媽媽一起逛市場的張桂娟會刻意扮演被引導的角色，她把錢直接交給媽媽保管，讓媽媽決定要買什麼，連想吃麵線都會問媽媽：「我可以吃這個嗎？」像孩子一樣陪著媽媽，好奇地看媽媽都買些什麼。

如果是母女倆的市場踏查，回家後通常家人都會圍過來討論戰利品。例如有次買了一條海魚回家，爸爸一看便回房間拿出「台灣十大名魚」的圖，介紹這是不容易買到的魚。

每一次的傳統市場探險，張桂娟都會拍照記錄過程，並整理出來，在群組與家人分享。也為自己與家人共創的美好時光留下紀錄。

傳統市場 家人

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