橘世代／成年後親子關係【子女篇】設計活動 與年邁父母同樂

「我們這一輩，跟孩子講話都小心翼翼，提醒自己要平等、要討論，深怕破壞親子關係；但是轉頭面對老父母，卻好像拿到了可以肆意訓斥的權柄─這種權力不對等，讓中年子女對爸媽說話過於直率、沒有修飾，比對孩子還要凶。」這是長照從業人員張桂娟這幾年在長照現場的觀察，這個「看見」改變了她與父母的相處方式。

職涯震撼 改寫自己家庭劇本

張桂娟過去一直從事媒體與品牌企畫的工作，四十八歲那年，她回校園念與長照相關的碩士，期間還取得照顧服務員資格。這段職涯的探索旅程，給她最初的震撼，不是轉換工作場域的文化差異，而是當她身為照服員，走入許多家庭時，以旁觀視角看見許多相仿的家庭劇本。

她回望自己的原生家庭，家人關係雖然不差，但父母也逐漸老去，她意識到，美好的時光和有意義的互動不會憑空而生，於是善於企畫的她，結合了自己的專業能力和對長照領域的探索，在日常的相處之中加入許多設計，讓全家人一起參與、創造回憶。

孝親表揚 阿公記錄祖孫點滴

張桂娟幫家人報名「世代家庭孝親表揚」，爸爸張苕哲（右）因此開始用臉書記錄祖孫日常相處的點滴。圖／張桂娟提供

例如兩年前她藉由參加「世代家庭孝親表揚」，讓父親張苕哲開始用臉書記錄和孫子日常相處的點滴，一直到現在，父親仍持續在臉書上寫下生命故事，希望孫子可以透過這些文字了解阿公。

又例如今年開始，張桂娟邀請一輩子為家人煮飯、喜歡在傳統市場採買食材的媽媽邱瓊姿「搭捷運逛菜市場」，張桂娟搜集大眾交通工具容易到達的傳統市場，周末「市場半日遊」時，有時只有她和媽媽，有時加上爸爸，有時連弟弟一家人都出動，他們在市場當小學徒，跟媽媽學習怎麼逛、怎麼買、怎麼煮。

加強參與 須從長輩強項著手

張桂娟解釋，希望長輩保有對生命價值感和生活的參與感，必須從他們的強項或興趣出發，參考他們的生命經驗來設計活動。因此，她接著想幫媽媽記錄傳家食譜，並為曾經是瑜伽老師的媽媽拍攝「伸展的短影音」、邀請很懂「樹」的爸爸拍「阿公講樹」的影片。

張桂娟笑說，她的骨子裡雖然充滿企畫魂，多數活動爸媽並沒有「馬上」埋單。例如爸爸不愛出門，張桂娟找了很多誘因要揪爸爸出去，爸爸嘆了口氣跟她說：「妹妹，等你八十幾歲的時候就知道了！」身體的不適和行動的不便讓爸爸更偏好待在家，於是張桂娟轉而設計家庭活動，讓父親展現能力。又例如和媽媽的傳統市場探險，若媽媽當天不想去，無論什麼原因都無妨，她們就愉快在家過日常生活。如何設計出適合爸媽的活動？最好的老師就是父母。

「我照顧他們，我也被照顧。我們彼此見證在這個世界的存在。」除了刻意設計，創造親子間的回憶之外，張桂娟在陪伴爸媽的過程中感受如何「與老共處」，她認為，這是年過半百的生命珍貴的禮物。