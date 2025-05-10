健康你我他／餐敘吃七分飽 多聊天更盡興

年輕時，我是不折不扣吃到飽的擁護者，除了因為應酬關係經常出入大飯店的buffet（自助餐）外，還經常揪姊妹淘們去吃麻辣火鍋，邊吃著美食好料邊聊天，既滿足了口腹之欲，也療癒了身心，感覺這才是快意人生。

但是隨著年齡增長，慢慢發現食量變小了，以往餐廳限制2小時，還覺得吃得太趕，現在則是早早就停下了筷子，因為胃已經吃撐了，尤其麻辣火鍋重辣重油，對逐漸退化的腸胃也難以承受，更別說新陳代謝能力變差，體重一直上升，逐漸對吃到飽餐廳卻步。

不知從何時開始，姊妹淘聚會不再約吃到飽餐廳，而是重質不重量的美食餐廳，並且努力實踐吃到七分飽的健康飲食法，但面對美食當前，有時還是會不小心吃到八、九分飽；而且也發現，大家聊天的時間增加了，原來以前到吃到飽餐廳，大家要輪流離席去拿菜，導致話題一直斷斷續續。

這幾年家族聚會，帶著老母親出去走走時，也會找好吃的餐廳打牙祭，因為地緣之便，我們偏好到陽明山走走，然後到竹子湖找家野菜餐廳用餐，伴著滿山綠意、涼風習習，再吃著滿桌的好料，體會真正的快意。

生性一向節儉，總捨不得吃好料的母親，這幾年隨著我們吃遍各種美食，也不再阻止我們去餐廳了。今年的母親節，我們也訂了餐廳要幫母親快樂過節。