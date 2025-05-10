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愛肝達人站／醫師，別把我轉出去嘛！我跟你做朋友！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

診間，是一位60多歲的女士，有B肝，追蹤了30多年。由於門診病人愈來愈多，體力不堪負荷，決定將一些比較輕症的病友轉給年輕的同事追蹤。

她聽到我這麼一說，臉色慌了，趕緊用哀求的語氣對我說：「X醫師，別把我轉出去嘛！」

「我家裡那麼多人得肝癌，我又有B肝。」

「人家給你看那麼久了！人家跟你做朋友嘛！」

說著說著，就在我身上「ㄋㄞ」了起來。

摸摸抱抱…

我說：「這個健保不給付喔！」

她說：「沒關係，我可自費！」

我心裡想：「我看你看了30多年了，30多年前怎麼沒想到要跟我做朋友…」

哎呀，真是進退兩難，面對病人的苦苦哀求，不忍心不繼續幫她看診，可是要繼續幫她看…總有一天自己會累倒…

真是「欲寄君衣君不還，不寄君衣君又寒」。

感染B型肝炎，一輩子要密切追蹤抽血及做腹部超音波檢查，尤其家人有人得肝癌者。而且不能只抽血，還要定期做腹部超音波檢查。

這個女病友要跟我做朋友，我又驚又喜，但我突然想起電影色戒的情節，電影中，王力宏要跟湯唯求愛，湯唯跟他說：「三年前其實你可以的！」意思說，三年前他為什麼不表白，等到三年後她已心中有人了，所以色戒告訴我們「愛要及時」。

的確，有時事情是要及早規畫，尤其健康的問題，少小不注意，老年就要付出更大的代價，甚至來不及了，感情如此，對醫師如此，對健康的呵護更應如此。

想歸想，醫師的職責就是要視病猶親，幫病人解除病痛，包含她心中的不安。但要怎麼解決？正在兩難之際，我想到了求助於ChatGPT，它給了我滿意的答案。

ChatGPT告訴我：告訴病人安排看另外醫師一起看診，等於兩人為你健康把關，多了一層保障，而且她重要的健康狀況都已深深在我腦海裡，她不用擔心，等於她及我都多了一個助手！這樣的方式病人終於開心的接受了，我也鬆了一口氣。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

朋友 肝病 醫師

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