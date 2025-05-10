院長講堂／花蓮醫院院長林彥雄 撐起玉里兒童醫療網 推長照、健檢護鄉親

衛福部花蓮醫院院長林彥雄，曾在花蓮玉里榮民醫院擔任小兒科主任，他看診很細心、用心，親切地關懷每一位小病人狀況，是一名在後山很有口碑的「小鎮醫師」，讓南花蓮、北台東的許多家長放心帶著孩子去看他的門診。他相信，在早期治療下，孩子有很大的機會痊癒，甚至改寫一個家庭的未來。

熱血公費生 投身小兒科

林彥雄是陽明醫學院的公費生，畢業後需服務6年，從此走進公立醫療體系，踏上了從醫之路。他懷抱對醫學的熱忱，選擇以服務為優先的方向，進入退輔會體系，先到高雄榮民總醫院接受訓練。在訓練期間，他遇見人生重要的恩師，並在恩師的推薦下，投身於偏鄉醫療。

「那時玉里榮民醫院要成立小兒科，偏鄉非常需要人手，前輩問我有沒有意願留下來服務？」林彥雄於是決定留在玉里榮民醫院，開始長達10年的偏鄉醫療服務。他憶起當年情景，當時每天從早忙到晚，經常要壓著甦醒球緊急轉送病人到市區醫院救治。

「會選擇當小兒科醫師，與我很喜歡小孩有關，而且小朋友生病通常會痊癒，康復後的成就感很大。」林彥雄說，從同事的第一個孩子開始看診，到後來兄弟姊妹，甚至親友、全家人都找他看診，他與病人的關係就像朋友般，因此累積深厚的口碑，也撐起玉里地區的兒童醫療網。

林彥雄很喜歡小孩子，投入小兒科醫師工作，曾是有口碑的小鎮醫師。圖／花蓮醫院提供

檢出糖尿病 救了發燒童

林彥雄不僅專精新生兒科，也結合醫學資訊，發展兒童過敏相關領域，推動兒童健康檢查與疾病預警評估機制預防疾病。

回憶行醫印象最深刻的病患，林彥雄分享，一位兒童因為發燒、喘促就診，表面上看似一般感冒，但他憑直覺進行更仔細的檢查，沒想到血糖異常高，確診是第一型糖尿病，馬上安排住院治療。後來回診時，家長很感謝他即時診斷救了孩子一命，讓他深深感受到從醫的價值。

接掌花蓮醫院院長近2年，林彥雄指出，醫院未來的發展方向，主要是長照服務及健檢服務，盼提供完整的醫療照護。花蓮很適合發展長照服務，醫院的護理之家口碑非常好，因此積極投入長照2.0政策推動。尤其豐濱分院設立30床的住宿型長照機構，配合居家護理及日間照顧中心，已成為地方上的優良示範單位。

此外，花蓮醫院也結合家醫科體檢與社工體系，推動低劑量肺部電腦斷層檢查，協助民眾早期篩檢肺癌，只要符合資格即可免費接受檢查，流程完善、便利。

愛出國旅遊 兼觀察公衛

林彥雄跟太太偶爾騎單車運動，享受花蓮自然優美環境。圖／花蓮醫院提供

身為醫師，林彥雄重視身心健康的維護，相信「規律作息」、「適度運動」與「均衡飲食」是養生的三大關鍵。他平時喜歡騎車與快走，不僅維持體能，還可以放鬆心情，尤其在花蓮這樣自然環境優美的地方，能在晨曦或傍晚時分沿著海岸或溪邊快走，是一種身心靈的享受。

在飲食方面，林彥雄不吃甜食，也盡量避免過油、過鹹的食物，喜歡吃清淡、天然的料理，特別注重食材的原味與營養均衡，會多攝取蔬菜、水果與高纖食物，也會注意蛋白質與水分攝取。

林彥雄很喜歡旅遊，旅途中常觀察當地的醫療系統與社會服務，當作未來推動政策的參考。他曾造訪日本、韓國、加拿大與澳洲等地，尤其喜歡澳洲的旅遊經驗，不論是醫療文化、公共衛生設計，還是人與人的互動，都留下深刻印象。

林彥雄認為，雖然醫師工作繁重，但不能忽略家庭，他會盡量安排時間與家人共度，哪怕只是一起吃一頓飯、散個步，也能讓彼此關係更緊密。

「醫療，是我們的專業；健康，是我們的承諾。」林彥雄說，這是他一路走來堅持的信念，也是推動他持續守護生命的最大動力。