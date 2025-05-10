六都施政大體檢道安篇／台北市拚人本交通 事故死亡數未減 高齡者成重點

台北市長蔣萬安上任後祭出「人本交通」，交通受傷事故下降，死亡人數卻未減。交通局指出，高齡者安全是防治重點，並持續擴大行人空間、車輛限速等，力推「徒步區」，給行人更友善的步行空間。

交通局統計，交通事故受傷人數去年2萬6180人，近5年最低，與前年同期及過去3年平均比較，分別減少近8.7%及9.2%。不過，近5年A1交通事故當場或24小時內死亡，以及30日內因事故死亡（A30）卻呈微幅上升，2018年A1為60人、A30為102人，到了去年A1為70人、A30則是119人，出現「傷減死增」的反差現象。

交通安全科長鄭麗淑指出，近5年死傷事故主要發生在路口占60.2%，路段事故占37.7%，行人死亡則占整體死亡人數近34％，當中最脆弱的是65歲以上長者，事故時間點集中在長者出門活動的清晨4點到中午時段，原因是未依號誌、標線等穿越道路，因此，高齡者是北市交安防治重點。

今年3月中旬，松山區光復南路33巷口，一名80多歲老翁在清晨6時按了閃燈路口的行人號誌，卻未等到變燈號就穿越路口被機車撞上，接著陸續遭幾名騎士輾壓，傷重不治。

交通局長謝銘鴻說，並非按了行人號誌鈕就會立刻變燈號，按鈕處的告示，民眾不見得會特別留意，未來除了更清楚讓用路人看見，也要持續加強用路人遵守號誌的觀念。

交通局也祭出斑馬線退縮、行人早開與專用時相，將413處清晨時段事故嚴重度高路口號誌，從閃光號誌改為三色號誌燈等，並依長輩行人速率，提升行人號誌秒數。

謝銘鴻說，前年開始在大安區大學里推出「交通友善區」，擴大行人空間並組裝減速丘，讓車輛時速降到20公里，且經過巷弄路段禁按喇叭，透過軟硬體技術及牌面設計，告知駕駛行經該區域時就該以人為主，小心駕駛，交通事故件數下降22%。

謝銘鴻說，已有30多里來探詢試辦「交通友善區」，下一步是周末在中山商圈、永康商圈力推徒步區，以舉辦活動方式試辦。