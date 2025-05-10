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新聞眼／首都交通安心行 還有未竟之業

聯合報／ 本報記者邱書昱

台北市長蔣萬安上任扣緊「人本交通」，推出35項「交通安心行」措施，友善行人的道路設計等就占18項，展現決心，但事故死亡人數卻遲遲未降，又以高齡長者居多，追根究柢還是要落實「交通3E」，首都人本交通之路還有未竟之業。

交通3E是工程（Engineer）、教育（Education）和執法（ Enforcement），3者落實才是交通安全解方。當下如行人友善區、徒步區等新政，透過工程手段友善行人，例如行人友善區就是限定明確的鄰里空間，建置減速丘、縮小路口來調降車速，讓駕駛和行人都有感，交通事故件數下降22%。

只是，今年4月發生5起行人A1死亡事故，有4起都是高齡80歲以上長者，其中3起都是未依號誌穿越道路，交通教育仍待加強。

長者違規造成交通死傷屢見不鮮，交通局雖改清晨時段號誌燈從閃光變三色，也有行人路燈早開、退縮行穿線等軟硬體改善，但是守法與交通防禦觀念如何深植長者的心，宣導是否到位，考驗市府的決心與能力。

至於在商圈推徒步區等立意良善的政策，卻遭地方反彈，同樣也是宣導與溝通做得不夠，都有精進空間。

交通事故 死亡 行人

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