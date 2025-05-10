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台北推人本交通／學者：政策先溝通 才能落實需求

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北積極推動人本交通，專家、民團雖肯定蔣市府改善道安的效率，但一些交通新政影響廣泛，要加強與地方溝通，否則長久恐讓居民對人本交通反感。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，北市具有完整公共運輸系統，服務也受好評，推人本交通較為容易，蔣市府設不少行人優先區，車輛須完全禮讓行人，更成為其他縣市模範。

但李克聰表示，禮讓是「人本交通」終極目標，如何讓人、車雙方都願意配合、互相尊重，需要非常完整的溝通，但蔣市府尚有精進空間。

例如YouBike在北市先行，雖然很多人行道都有畫分行人和自行車道，卻缺乏互相禮讓觀念，電輔車2.0上路後，危險性也大幅增加。

李克聰說，人本交通必須溝通自行車、電動車和一般汽機車的使用者，也包含行人，例如向行人宣導「靠邊走」、「順向」等觀念，政策推行會有更好的效果。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙也說，包含通學巷、人行道等，蔣萬安上任後展現更好的魄力、效率，但是似乎忽略與在地民眾溝通。

例如，先前宣布永康商圈要試辦假日徒步區，次日馬上有民代要帶在地居民抗議的新聞，士林大東路人行道完工也是，「都是亮點先出來，接下來民眾就跑出來抗議」。

王晉謙說，蔣市府作法常是先設計好，再告訴居民「就是要這麼做」，紙上設計缺乏溝通，無法真正落實在地居民需求；就算好的作為、數據也顯示有進步，民眾無法理解，甚至讓人本交通感到反感，就會出問題。

人行道 溝通 行人

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