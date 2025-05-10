中信文教攜當代藝博 展「她的視界」

二○二五台北當代藝術博覽會昨起一連三天於南港展覽館登場，中國信託文教基金會再度受邀為「文化夥伴」，展出台、澳三位女性藝術家吳逸寒、蕭珮宜、瑞貝卡‧包爾曼（Rebecca Baumann）的作品。其中兩位台灣藝術家皆為「中國信託當代繪畫獎」優選得主，展現青壯世代的創作能量。

本周適逢母親節，展覽以「她們的當代視角」為題，其中，瑞貝卡‧包爾曼的動力裝置「自動旋轉的世界」作品，由八十一組翻頁時鐘組成，以色卡取代數字卡，翻轉的繽紛色彩宛如萬花筒，象徵時間與情感的流動，吸引許多觀眾駐足。

長期關注女性議題的吳逸寒，以「聖母與妓女」作品探討性別框架；蕭珮宜的「寶藏船Ⅱ」則以貼箔、版畫與繪畫探索生存意義，藍白帆布猶如海浪，堆滿廢棄物的船上，卻又透出一股生命力。

「中國信託當代繪畫獎」自二○二一年舉辦，已有九件得獎作品由中信文教基金會典藏，長期展示於園區的辦公空間和公共區域。

第三屆「中國信託當代繪畫獎」徵件自六月一日至七月卅一日十七時截止。首獎獎金八十萬元，優選三名各四十萬元，總獎金二百萬元。首獎及優選作品由中國信託文教基金會典藏，與入選作品一同於台北藝術大學關渡美術館展出。

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