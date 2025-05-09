Voices聯手Photo ONE 一展多元當代藝術

拓展當代藝術視野，第2屆Voices展會與第3屆Photo ONE展會共同展出，涵蓋攝影、雕塑與繪畫等媒材，由策展人王焜生與攝影家沈昭良策劃，多名日本攝影家、藝術家也共襄盛舉。

聯合展會由亞太連線藝術舉辦，開幕典禮今晚舉行，國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）、國立故宮博物院院長蕭宗煌、文化部藝術發展司司長周雅菁等共同與會。

展會聯合會長王瑞棋致詞表示，亞太連線藝術在台灣推廣當代藝術近20年，當初將飯店型藝術博覽會引進台灣，經過經年累月耕耘，讓飯店型藝博會逐漸讓更多人關注，去年開始也將同樣的企圖心，展現在首屆Voices展會中。

Voices展會主打無展板、無間隔，此次與Photo ONE展會一同登場，讓不同媒材作品合而為一。王瑞棋表示，展會嘗試突破既有框架，融合多元創作媒介，開拓別於以往的藝術樣貌。

今年Voices展會以「娛樂世界」為策展主題，從多方視角觀看世界的真實，並由日本普普藝術家田名網敬一作品揭開序幕，帶來1970年代的動畫作品，反映他對第二次世界大戰的童年記憶，以及戰後所接觸的美國流行文化的影響。

Photo ONE展會則有來自台灣、韓國、日本等地畫廊參展，如日本當代攝影家晴（Photographer HAL）帶來其著名作品計畫Flesh Love Returns，他會透過真空收納袋包裹一對情侶或夫妻，並慢慢抽乾空氣，捕捉人們表情變化過程，也像是為愛「真空包裝」。

Voices X Photo ONE 2025即日起展出至12日，地點在華山1914文化創意產業園區。