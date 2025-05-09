快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

聽新聞
0:00 / 0:00

綠花椰菜的「防癌精華」別丟掉！醫傳授三吃法不浪費

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁指出，綠花椰菜蘊含高濃度抗癌成分的部位，不是花球，而是常被削掉、扔進垃圾桶的菜梗與葉子。圖／本報資料照片
台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁指出，綠花椰菜蘊含高濃度抗癌成分的部位，不是花球，而是常被削掉、扔進垃圾桶的菜梗與葉子。圖／本報資料照片

綠花椰菜被視為十字花科的抗癌優等生，但您知道嗎，綠花椰菜的抗癌精華， 「竟在廚餘桶中的葉與梗」。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁，以「眾裡尋它千百度，驀然回首」來形容 ，綠花椰菜蘊含高濃度抗癌成分的部位，不是花球，而是常被削掉、扔進垃圾桶的「菜梗與葉子」，其富含蘿蔔硫素，也有助修復身體系統。

張家銘指出，在營養醫學的世界裡，「十字花科蔬菜」幾乎可以說是天然界的抗癌大軍。不只高麗菜、青花菜、芥藍菜、甚至是小白菜，而在這一整排抗癌選手當中，綠花椰菜無疑是抗癌力最強的代表之一，因為它含有一種研究最多、效果最明確的明星成分，即「蘿蔔硫素（sulforaphane）」。

張家銘說，「蘿蔔硫素」這個名字或許陌生，但它的實力在科學界早已坐穩抗癌一線：啟動身體的抗氧化系統、關掉慢性發炎的開關，還能延緩癌細胞的形成與擴散，是目前被大量研究的「天然化療劑」之一。

另外，綠花椰菜最強抗癌的不是花球，而是被丟掉的「菜梗與葉」。張家銘說，問一個最核心的問題：在綠花椰菜裡，哪一個部位的抗癌成分蘿蔔硫素最多？ 答案，出乎意料。

根據美國約翰霍普金斯大學1997年發表在「美國國家科學院院刊」上的經典研究，綠花椰菜的年輕嫩芽與菜梗部位所含的蘿蔔硫素濃度，是成熟花球的10到100倍。研究團隊每天給實驗動物攝取25至100微莫耳的蘿蔔硫素，不只顯著延緩了乳癌腫瘤的生成，效果甚至可以媲美市面上主打抗癌的高價保健品。

更驚人的是，僅僅三天的嫩芽，其抗氧化酵素誘導力就高達每公克 51萬單位，而一般成熟蔬菜大約只有 3萬單位/g，抗氧化力高出十倍以上。

換句話說，我們每天隨手削掉、覺得不好吃的那段菜梗，可能正是綠花椰菜抗癌效果最精華的來源。真正厲害的，從來不是那朵綠油油、看起來最漂亮的花球，而是我們不小心丟掉的那一段 ， 默默守護健康的菜梗與葉子。

張家銘說，我們都知道壓力大、吃太油、作息亂，會讓身體慢慢壞掉。但很少人知道，這種壞，是從「發炎」開始的。蘿蔔硫素就像體內滅火器，能啟動抗氧化的Nrf2路徑，讓細胞自我修復，也能關閉NF-κB這種導致慢性發炎的開關。

它不只能在癌症研究上有表現，在脂肪肝、糖尿病、視網膜病變，甚至神經退化的研究裡，也都有角色。換句話說，如果有家族癌症史、代謝問題、眼睛退化，或長期處於慢性疲勞狀態的人，綠花椰菜真的不只是「青菜」，它其實是您身體最需要的保護力。

菜梗怎麼吃？張家銘說，其實很簡單。涼拌、切絲炒蛋、丟進蔬菜湯、煮粥、炒飯，甚至打果汁都行。如果家裡有小孩，也可以切碎拌在餅乾麵糰、蛋餅、義大利麵裡，不但營養，還不會被挑食。

更進階一點的人，可以把菜梗和葉子烘乾打成粉，加在優格、豆漿、燕麥裡，就是天然的機能補給。這些方法不只是補營養，更是讓我們「不再錯過身體需要的東西」。

張家銘說，我們的身體其實早就具備修復自己的能力，那些密碼就寫在DNA裡，只是它需要一點「素材」來啟動。很多時候，那些被我們忽略的食材，即看起來不起眼、不起眼的葉子與菜梗，可能正是身體在等的那一把鑰匙。

所以，下次去市場買菜時，不妨多看一眼。別害羞，膽子大一點、開口跟老闆說：「那段菜梗，不要丟，幫我留一截！」料理時，也不必急著把葉子削光光、梗切掉——也許留下的那一段，就是邁向健康人生的第一步。

抗癌

延伸閱讀

大吃美食後...用力運動可贖罪？醫示警：心臟最怕這種組合

吸一口這植物提升記憶力！醫生指對大腦好處多 抗發炎、增免疫力

「阿信」命苦竟藏失智危機！醫揭三大關鍵逆轉大腦老化

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

相關新聞

大雨提高致災風險 舊蘇花和仁至和中段預警封閉

蘇花路廊今天下起大雨，考量入夜後雨勢加劇，致災風險提高，公路局宣布台9丁線和中至和仁路段，晚間實施預警性道路封閉，車輛及...

綠花椰菜的「防癌精華」別丟掉！醫傳授三吃法不浪費

綠花椰菜被視為十字花科的抗癌優等生，但您知道嗎，綠花椰菜的抗癌精華， 「竟在廚餘桶中的葉與梗」。

任天堂Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

任天堂（Nintendo）Switch 2全球體驗會終於輪到台灣啦！將在2025年7月5日至7月6日於台北圓山花博爭豔館（花博）舉辦，讓粉絲或仍猶豫是否購買Switch 2的民眾可試玩一番，不過一樣採抽選制、並非人人有獎，聯合新聞網《科技玩家》製懶人包帶你看Switch 2全球體驗會台北場的「抽選資格」和抽選資格。

弘道發表報告書 提超高齡社會12個關鍵洞察、共好行動

弘道老人福利基金會攜手串門子社會設計完成「未來共好報告書」，提出因應超高齡社會12個關鍵洞察。弘道除跟不同單位攜手推動樂...

藥界轟中藥販賣新制「退無可退」 下周提告衛福部2官員

一紙販賣新令幾乎引爆中醫藥與西藥界戰火，藥師公會全聯會日前號召數千人走上凱道，要求撤除衛福部318對藥事法的解釋令。今天...

中信文教攜手當代藝博會 展出台澳女性藝術家作品

2025台北當代藝術博覽會今起一連三天於南港展覽館登場，中國信託文教基金會再度受邀為「文化夥伴」，展出台、澳三位女性藝術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。