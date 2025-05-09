弘道發表報告書 提超高齡社會12個關鍵洞察、共好行動

弘道老人福利基金會攜手串門子社會設計完成「未來共好報告書」，提出因應超高齡社會12個關鍵洞察。弘道除跟不同單位攜手推動樂齡營養教育、打造安全及結合智慧科技的生活場域、高齡金融教育等，「這都柑你的事！－未來生活自造所」未來共好設計展即日起至11日也於松山文創園區創意空間登場，帶民眾看懂高齡社會的變化，解鎖12個生活提問與情境。

未來共好報告書依著「健康老化」、「優質照顧」、「經濟安全」、「自我實現」、「友善環境」、「人才育成」等弘道六大服務行動面向，提出超高齡社會未來共好的方向與行動。

首先，「健康老化」面臨的隱形殺手為營養不良，以及極端氣候與天災人禍。弘道與佳格食品集團合作，加入「樂齡營養教育」計畫，除受捐贈佳格營養物資外，也攜手舉辦營養研習班，強化志工對高齡營養的理解與實作力，從飲食著手，共同打造健康熟齡生活。另，五到六月於台中、高雄的弘道不老食光餐廳更可以享用佳格食品為樂齡族群設計的營養餐食，享受美食的同時，也能輕鬆補充營養。

「優質照顧」的未來關鍵在於打造安全、療癒且結合智慧科技的生活場域，以及寵物陪伴融入生活日常與長期照顧中。目前弘道透過與元智大學老人福祉科技研究中心的合作，導入「智慧床墊系統」至居家服務中，協助即時掌握失能長者的睡眠與活動狀況，降低照顧負擔，提升照顧品質與安心感。

針對「經濟安全」，報告指出高齡詐騙已成新時代殺手，資訊與數位能力的落差則是主要幫兇。弘道攜手台北富邦銀行共同推動高齡金融教育，透過桌遊與宣導種子講師培訓，協助中高齡者提升金融素養與詐騙防範意識。「自我實現」的未來關鍵議題則是打破年齡限制，讓高齡者挑戰舞台、創作、科技與生活，追求有價值的老化，弘道近年與卡米地喜劇俱樂部合作，以單口喜劇形式訓練長者幽默分享生命故事，打破年齡刻板印象、促進代間交流。

針對 「友善環境」議題，報告指出重要的下一步是社區有可就近參與且有歸屬感的第三空間，以及消除對年齡的標籤與歧視。為推動社會語言文化轉變，弘道與台灣最大數據分析平台網路溫度計DailyView合作，針對媒體中對高齡者的負面語言展開觀察與分析，透過數據與討論，推動語言轉變，降低年齡歧視。

報告也說，在「人才育成」領域亟需關注的是高齡照顧人才的反差成長，以及多元文化與包容性照顧。今年攜手日本issue+design授權弘道首家引進「失智症的世界旅行指南」中文版教材，以遊記形式來引導民眾進入失智者的視角，提升社會對失智症的理解與包容。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，弘道今年成立滿30周年，適巧也是台灣迎向超高齡社會之際，希望藉由發表未來共好報告書，邀請產、官、學和社會大眾從看見去改變，一起展開未來共好行動，共創更有韌性、包容與有溫度的超高齡共好社會。

李若綺進一步說，超高齡社會沒有一人能置身事外，需要每一個人共同塑造，弘道即日起至11日於松山文創園區的創意空間舉辦「這都柑你的事！－未來生活自造所」的未來共好設計展，讓民眾能輕鬆、有感看懂高齡社會的變化，解鎖12個生活提問與情境。