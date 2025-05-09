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大雨提高致災風險 舊蘇花和仁至和中段預警封閉
蘇花路廊今天下起大雨，考量入夜後雨勢加劇，致災風險提高，公路局宣布台9丁線和中至和仁路段，晚間實施預警性道路封閉，車輛及白牌機車請行駛台9線蘇花改中仁隧道路段。
公路局表示，受鋒面及對流旺盛影響，蘇花路廊南段下午發生短時豪雨，和中雨量站每10分鐘已有11.5毫米雨量，每小時達100.5毫米。公路局東區養護工程分局南澳工務段警戒人員及機具已進駐沿線道路，考量用路人車安全，舊蘇花公路台9丁線60.3~63.6K的和中到和仁路段，今晚6時30分起實施預警性封閉，將視雨勢影響及道路狀況，再公告恢復通行時間。
南澳工務段表示，今天下午匯德隧道北口一度出現泥流溢流道路，是因為縣府疏濬工程，已有人員處理，仍可通行。
公路局表示，台9丁和中至和仁路預警性封路期間，車輛及白牌機車請行駛蘇花改中仁隧道。颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路。
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