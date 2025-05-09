維也納愛樂長笛首席舒茲演而優則指 來台獻經典

維也納愛樂樂團長笛首席卡爾・海因茨・舒茲（Karl-Heinz Schütz）「演而優則指」，應國立台灣交響樂團之邀，帶來橫跨兩世紀德奧長笛經典曲目，展現深厚音樂底蘊與獨特風格。

舒茲是當代最受推崇的長笛演奏家之一，出生於奧地利阿爾卑斯山麓，自幼受家庭與地方管樂團薰陶，奠定紮實音樂基礎。他融合法國學派的音色圓潤與德奧演奏技藝的精準，造就高雅明亮的演奏風格。這場音樂會中，舒茲將身兼指揮與獨奏，與國台交共同詮釋三首風格迥異的德奧作品。

音樂會將以理查・史特勞斯的「F大調第一號管樂小奏鳴曲」揭開序幕，展現木管聲部的對話與色彩。隨後舒茲將獨奏艾曼紐・巴赫的「G大調長笛協奏曲」，展現演奏實力。壓軸則為莫札特的「D大調第三十五號交響曲（哈夫納）」，節奏明快、旋律鮮明，為音樂會畫下句點。

舒茲接受媒體訪問時曾表示，最好的演出是對舞台上的合作表示開放，把音樂與喜悅傳遞給樂迷；音樂裡的「流動感」無法強求，「但可以透過充分的準備來創造，熟讀樂譜、了解作品背景，做足功夫，就可以成為音樂的傳譯者。」

舒茲也表示，他期待年輕長笛學子可以追求「美的演奏」，「找到屬於自己的音色與聲音，在困難音區也能穩定發揮。」舒茲表示，成功的定義可以非常多元，除了考試或是比賽的勝出，「學習如何面對挫折，就是成功的一部分。」

「舒茲與國台交」音樂會將於5月17日在基隆表演藝術中心演藝廳、5月18日在台中國家歌劇院大劇院演出。