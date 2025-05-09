11日母親節 國道8路段易壅塞
高公局今天表示，預估母親節假期全日國道交通量約110百萬車公里，其中11日8路段易壅塞，且下午3時至晚間8時將照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制。
交通部高速公路局今天表示，依過往經驗，母親節假期因聚餐活動較多，短途旅次增加，部分國道瓶頸路段易有壅塞情形。
高公局交通管理組科長蔡明哲今天出席例行記者會表示，10日上午南向宜蘭、桃園、新竹、彰化、南投及北向大華系統路段，可能出現車多壅塞現象，建議民眾行車前先查詢國道路況，避開易壅塞時段。
高公局並列舉11日重點易壅塞路段，包括北向國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5北向宜蘭-坪林。
高公局副局長彭煥儒表示，11日母親節國3中部路段可能車流會稍微多一點，依過去經驗，白沙屯媽祖進香回鑾對國道車流影響不大，但仍會密切觀察。
另外，高公局表示，因應母親節假期國道交通需求，11日下午3時至晚間8時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，並將視路況實施匝道儀控及機動開放路肩等措施。
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