桃機一航廈5/12起施工5天 每天7航班改二航入境

桃園機場公司今天表示，將於12日起至16日的5天凌晨時段進行第一航廈行李輸送系統維護施工，期間每天有樂桃航空及台灣虎航等7個航班，將改由第二航廈入境通關及行李提領。

桃園國際機場股份有限公司今天表示，根據航班運量預報系統顯示，屆時受影響航班為樂桃航空MM723、宿霧太平洋航空5J310、樂桃航空MM627、菲亞航Z2128、捷星日本GK51、捷星日本GK11及台灣虎航IT603；作業期間除現場有地勤人員引導外，也將針對抵達航班旅客輔以現場廣播宣達，協助旅客順利入境。

機場公司表示，為強化第一航廈行李輸送系統主要設備電力系統韌性，預計於12日起至16日共5天的凌晨2時至4時，進行新建備援變電站與高低壓雙重備援施工作業。

機場公司表示，為降低對機場營運及旅客影響，擇定凌晨離峰航班較少時段進行施工，並已於4月16日邀集航空公司、地勤業者及駐場單位召開會議說明研商協調，以利各單位預先準備。

機場公司表示，作業過程中將暫停行李轉盤等設備之電力供應，施工期間每天有7個原由第一航廈入境的抵達航班，將改由第二航廈入境通關及行李提領作業。