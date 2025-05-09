中信文教攜手當代藝博會 展出台澳女性藝術家作品

2025台北當代藝術博覽會今起一連三天於南港展覽館登場，中國信託文教基金會再度受邀為「文化夥伴」，展出台、澳三位女性藝術家—吳逸寒、蕭珮宜、瑞貝卡‧包爾曼(Rebecca Baumann)的作品。其中兩位台灣藝術家皆為「中國信託當代繪畫獎」優選得主，展現青壯世代的創作能量。

適逢母親節，本次展覽以「她們的當代視角」為題。作品難得在台灣公開亮向的澳洲藝術家瑞貝卡‧包爾曼，由中信文教基金會向中國信託商業銀行借展，其動力裝置《自動旋轉的世界》作品，由81組翻頁時鐘組成，以色卡取代數字卡，翻轉的繽紛色彩宛如萬花筒，象徵時間與情感的流動，吸引許多觀眾駐足。

長期關注女性議題的吳逸寒，以《聖母與妓女》作品探討性別框架，希望觀眾能自在地感受與詮釋，不被侷限於單一視角。蕭珮宜的《寶藏船II》則以貼箔、版畫與繪畫探索生存意義，藍白帆布猶如海浪，堆滿廢棄物的船上，卻又透出一股生命力。

「中國信託當代繪畫獎」自2021年舉辦，已有9件得獎作品由中信文教基金會典藏，長期展示於園區的辦公空間和公共區域，讓員工、訪客得以親近當代繪畫。展覽期間，中國信託文教基金會也邀請多國藝術產業人士走入中國信託金融園區，深入認識台灣當代藝術的多元樣貌。

藝術家羅智信「用蝸牛畫蝸牛」作品陳列於醒目的長廊空間。他以自己的經驗，鼓勵年輕創作者勇於參賽，他指出，雖然叫做「繪畫獎」，但「繪畫」的空間超乎想像，參賽者可以多多思考繪畫的本質跟突破，不需被傳統的媒材或技法框架，當代就是要創造自己的觀點。