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產後更危險！衛福部5月起補助2次產後健康照護服務

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
國健署今天舉行「產後健康照護服務方案5/1上路　用心呵護孕產健康 」記者會。記者賴昀岫／攝影
國健署今天舉行「產後健康照護服務方案5/1上路　用心呵護孕產健康 」記者會。記者賴昀岫／攝影

「很多人都以為生產比較危險，其實產後更危險」，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，台灣有世界最多的14次產檢檢查，衛福部本月起補助2次產後健康照護服務，希望補足產後的部分，包括哺餵母乳過程中的壓力、產後憂鬱的覺察、家庭支持系統的完整性等，藉由完善的產後照護，讓新手媽媽願意再生下一胎，有助解決少子化。

國健署今舉行「產後健康照護服務方案5/1上路，用心呵護孕產健康 」記者會，黃建霈說，近年常見高齡、高風險妊娠產婦，美國婦產科醫學會統計，與懷孕相關的死亡案例中，過半發生在產後10天內，且其中7成可預防，很多人都以為生產較危險，但產後風險更高，希望帶入產後照護觀念，保護好願意生小孩的媽媽。

國健署婦幼健康組長林宇旋說，除了現有14次產前檢查，再加碼提供2次產後健康照護服務，分別在產後1個月內（建議於產後1至2周），及產後3個月內（建議於產後6至8周），包括生理量測、疾病與身體機能評估和產後生活型態及生育諮詢。

台灣有14次的產前檢查，黃建霈說，這是全世界最多，希望產後檢查也納入，過去較常見檢查傷口，但這樣不夠，應該主動給予關心，包括餵母乳遇到的問題、睡眠問題等，可能會導致產後憂鬱，如果忽略產後風險，等於放棄照顧願意生小孩的媽媽，這是不應該的。 

今年5月1日起，政府公費補助產後健康照護服務，將現有預防保健的產前健康照護延伸至產後，由醫師或助產人員為媽媽提供生理量測、疾病與身體機能評估、產後生活型態及生育的諮詢等。黃建霈說，這就像是將產後3個月視為懷孕的延伸，從傳統「做月子」進化為更全面的健康管理、類似第4孕期的概念。

台灣周產期醫學會理事長施景中表示，產科醫師從產前就關注孕婦，知道慢性病史與懷孕過程中可能出現妊娠糖尿病等，不是生完就不管，現在常規產後照顧到產後6周，「但是產後憂鬱可能更早就出現了」，如果沒有早期介入，就可能發生無可挽回的悲劇。

另外，施景中表示，很多有先天疾病的胎兒，在院內照顧良好，出院後因為父母無力照顧，甚至出現兒虐狀況，因此，及的介入關懷、適的諮詢跟轉介，非常重要。

衛福部長邱泰源表示，迎接新生命的誕生有喜悅也有壓力，大人們有時會把專注力完全放在寶寶身上，忽略了新手媽媽本身的需要，但剛經歷了懷孕與生產的婦女也需要被用心的照顧，充分的休息、家人的支持，以及專業醫療團隊的健康照護與諮詢，共同守護母嬰。

後天就是母親節了，衛福部國健署本月起補助2次產後健康照護服務。記者賴昀岫／攝影
後天就是母親節了，衛福部國健署本月起補助2次產後健康照護服務。記者賴昀岫／攝影
國健署2次產後健康照護服務時程，分別在產後1個月內（建議於產後1至2周），及產後3個月內（建議於產後6至8周）。圖／國健署提供
國健署2次產後健康照護服務時程，分別在產後1個月內（建議於產後1至2周），及產後3個月內（建議於產後6至8周）。圖／國健署提供

懷孕 新手媽媽 產後憂鬱

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