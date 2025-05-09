女童躲賣場貨架便溺引發眾怒 業者：保留相關法律權利

先前一位網友在社群平台發布一段影片，影片中一名小女孩躲在日系服裝品牌的展示櫃裡「疑似在大便」，影片中拍攝者還笑問「有大出來嗎？」，引發網友激烈討論及憤怒，對此，UNIQLO表示，「已經針對店舖賣場進行徹底檢查，檢查後發現並無任何汙損。但為確保賣場乾淨整潔，會進行清潔與消毒工作，確保安心的購物環境。本次發文造成消費者不安與疑慮，UNIQLO保留法律相關請求權利。」

該事件起因是一名網友發文自述，首先要跟UNIQLO以及UNIQLO客戶們致歉，因為孩子長期便秘，後來意外發現「貴店的氣氛與磁場異常適合無痛排便，幾週測試下來，屢試不爽」，並搭配上小孩疑似在貨架內排便的畫面，該網友更戲謔的表示，「若貴公司近期接到客戶投訴，衣服上有淡淡的公主屎味請與我聯絡，我們將會負責到底」、「非常感謝您提供了這樣完美的場地讓長期飽受困擾的小菊花，得到救贖！」。

貼文一出，許多人指責家長沒水準，同時也被大量轉發，並標註品牌官方帳號，希望業者針對這脫序行為有所表示，稍早女童父親也發文致歉，表示「小孩本身是有包尿布、穿褲子的，並不是多數人認為的隨地大小便。而且她並沒有真的排便，只是有便意。」，目前則是關閉社群帳號中。