殉職警遺孀扛家計、兒癱瘓花光積蓄 20位堅忍母親獲表揚

犯罪被害人保護協會今在台中舉辦母親節表揚大會，由全國20位因重大犯罪承受家庭巨變的母親到場分享心路歷程，其中有殉職警察遺孀一肩拉拔孩子長大，還有媽媽為了照顧車禍癱瘓兒子，幾乎花光積蓄，但她再累都不願放棄，堅韌毅力令人動容。

犯保協會表示，今在台中金典酒店舉辦「馨毅同行 愛不止息」母親節表揚大會，各地分會推舉20名犯罪被害人、家屬，同時也身兼母親，一同分享經歷，也在母親節前夕予以表揚。

嘉義分會的邱文麗，其先生蔡瑞雄原在嘉義市警局擔任偵查員，2004年1月23日大年初二凌晨，因處理持槍討債糾紛，遭到歹徒槍職殉職，當年2名小孩才國小、還沒上幼兒園。

邱文麗一肩扛起重任拉拔孩子長大，她回想當年突遇噩耗悲傷不已，但本身獨立、開朗的個性並未因此一蹶不振，勇敢面對好好照顧孩子、公婆，其女兒出社會後也投身犯保志工，繼續為其他馨生家庭服務。

橋頭分會的黃于珊2017年小兒子25歲時，上班期間送貨卻因1輛違停車閃避不及，摔車導致重傷癱瘓，嚴重到連腳都斷成三截，必須臥床無法言語成了植物人。

她說，兒子受傷她幾乎花光積蓄，靠自己從事手工藝、打掃工作養家，生活再困難都不可能放棄兒子，後來也成立「瀚升杯袋」品牌，希望把這分愛和力量傳達給更多人。

法務部常務次長黃謀信致詞時提到，今天受獎的媽媽們遇困境沒有逃避、退縮，以堅定意志扛起照顧重擔，有人日夜守在床榻旁，也有人四處奔波求醫，展現不放棄希望的生命韌性。