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2025高雄國際旅展盛大登場 500攤位齊拚觀光
高雄市旅行公會2025國際旅展今天在高雄展覽館盛大開幕，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展，展期至12日止。參展業者紛紛瞄準暑假旅遊旺季商機，祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，一早就有許多民眾前來參觀搶優惠旅遊行程，主辦單位也祭出抽獎，獎品包括國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮，希望炒熱旅遊市場。
今天的開幕活動與會貴賓有交通部長陳世凱、 觀光署副署長黃勢芳、高市府副秘書長王宏榮及國內外旅遊業者，高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，近500個展位也提供民眾最佳優惠行程，搶攻暑假商機。國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，臺北館特地請來元氣啦啦隊長星岑與小蛙擔綱開場嘉賓，透過熱情四射應援舞展開序幕，也會即將舉辦的2025雙北世界壯年運動會宣傳，希望帶入更多旅遊人潮到台北為選手加油打氣，館內還有走靜貓空、花IN台北、臺北大縱走等各項有趣好玩的活動等待你前來探索。
客家委員會在今年客家館以全新主題「客庄。旅行 HA TRAVEL」推介客庄小旅行，帶領大家認識客庄秘境，領略客家文化多樣性。現場除了精采活動，更齊聚深度設計的客庄行程，以及充滿在地風味的特色商品，並與雄獅、易遊網、可樂、東南旅遊等知名品牌攜手合作，提供最豐富的客庄旅遊商品，邀請大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。
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