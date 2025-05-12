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繳稅季來了！別急著解定存 一招活用資金，輕鬆度過繳稅季

聯合線上／ 黎允之

川普關稅風暴引發市場動盪，許多民眾遭套牢，進退兩難、資金全卡住，適逢繳稅季，必須在短時間內拿出為數不少的金額，錢包瞬間壓縮，讓不少人備感壓力！凱基銀行推出彈性又給力的10年期信貸，能夠更游刃有餘地掌握自己的財務節奏，讓民眾不需要為了應急而解定存，或因此打亂投資計畫。

繳稅季讓人備感壓力，凱基銀行10年期信貸幫助客戶穩住自己的財務節奏。 圖／凱基銀行 提供
繳稅季讓人備感壓力，凱基銀行10年期信貸幫助客戶穩住自己的財務節奏。 圖／凱基銀行 提供

市面上的信貸產品眾多，凱基銀行10年期信貸具備以下6大特色：
1. 大額度資金，羽量級負擔：額度最高1千萬，與他行傳統7年期信貸相比，享有超低月付金。
2. 信貸優利享0.01%起：超低利率，可滿足報稅季資金調度、減壓轉貸、債務整合等需求。
3. 免保人，免擔保品，免跑分行：申貸免出門，省時省力，免跟親友開口。
4. 24小時線上申辦，核准後最快5分鐘撥款：全天候全程線上申請，資金火速到位。
5. 開辦費0元起：多種綁約期數任你選擇，具備彈性選擇。
6. 額度升級，用錢更彈性：除了大額度信貸，還提供小額度速還金，滿足各種資金需求！速還金動用才計息，隨借隨還，隨時可用，資金靈活運用更聰明。

凱基銀行10年期信貸月月輕鬆付，讓投資人靈活運用資金，分攤財務壓力。 圖／凱基銀行 提供
凱基銀行10年期信貸月月輕鬆付，讓投資人靈活運用資金，分攤財務壓力。 圖／凱基銀行 提供

五月報稅季已開跑！除了要繳綜所稅、還要繳房屋稅，三明治族群善用凱基銀行10年期信貸，可減輕照顧家庭的負擔，身邊留有備用金，也能讓心情更安穩寬裕。而手頭吃緊、資金卡關的民眾，更要善用10年期信貸優勢，以時間換取空間，透過債務整合或轉增貸方式，讓月付金大幅下降，也可加申辦速還金因應市場波動變化更加有備無患。

凱基銀行秉持「以客戶為中心」企業理念，積極運用金融創新科技，擴大普惠金融對象，打造普惠生態圈，普惠金融信用貸款榮獲第20屆《國家品牌玉山獎》最佳產品類全國首獎，及《CSEA卓越客戶服務大獎》最佳服務創新企業等多項大獎，展現多面向的優異表現。

凱基銀行10年期信貸申貸步驟簡單、貸款條件友善，並提供完善服務與優惠利率，讓客戶清楚掌握每月還款金額，以便規劃自身財務，是你圓夢、創業、照顧家庭、資金週轉的好幫手。

現在就來試算>> https://pse.is/7jxdbv

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