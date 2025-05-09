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專家：飲酒提升7倍罹癌風險 有酒精不耐症再增10倍

中央社／ 台北9日電

今天是無酒日，專家提醒，飲酒會提升7倍罹癌風險，且全台灣有49%民眾有酒精不耐症，飲酒罹癌風險更為健康人70倍，呼籲癌篩對象應將飲酒納入考慮，並補助酒精不耐症篩檢。

每年5月9日為台灣無酒日，台大醫院今天在東址大廳舉辦衛教宣導活動，提醒飲酒與乳癌、肝癌、口腔癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、大腸直腸癌等7種癌症有關，盼提升民眾對酒精危害的認識，倡導「喝酒會致癌」的公共衛生意識。

前副總統、中研院士陳建仁致詞表示，酒精與抽菸同為第1級致癌物。而國內口腔癌發生率連年上升，其中3大危險因子即為菸、酒及檳榔，若同時有這3項習慣，罹口腔癌風險增近百倍。呼籲無飲酒習慣者勿接觸酒精，已有飲酒習慣者，則應盡量減少飲酒量。

台灣酒害防治協會理事長陳哲宏說明，酒精會引起200多種疾病，且酒精的代謝產物「乙醛」更是危險的致癌物。而台灣「酒精不耐症」盛行率達49%，為全球最高，其患者無法代謝乙醛，在飲酒後就會臉紅，因此更應積極推廣無酒概念。

陳哲宏說明，台大研究指出，有飲酒習慣者，罹癌風險為無飲酒習慣者的7倍，若有酒精不耐症又有飲酒習慣，則會比其再增10倍，共比一般人高70倍；若同時有菸、酒、檳榔習慣且有酒精不耐症，則罹癌風險比常人多出300倍。

陳哲宏建議，政府癌症篩檢對象除既有的菸、檳榔使用者，也應納入飲酒者；並提供公費酒精不耐症的PCR篩檢，找出高風險對象。

衛生福利部中央健康保險署副署長陳亮妤指出，從健保資料可看出，酒精相關診斷每年共花費新台幣57億元健保支出，若能減少飲酒，有望節省整大量醫療支出；政府「888計畫」中針對生活習慣諮商部份，就與飲酒習慣有關，因為無菸無酒就是預防慢性病最好的方式。

曾任衛福部心理健康司長的陳亮妤也指出，酒精還會影響焦慮與憂鬱症病情，且因飲酒也會影響衝動控制，因此國內統計，每5件自殺案件就與酒精使用有關；目前國內已成立首家戒酒暨酒癮防治中心，並已有高達144家醫療機構加入酒癮防治機構，盼減少酒精對民眾危害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

生活習慣 酒精 風險

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