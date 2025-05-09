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法國史上離奇冒名案 「馬丹蓋赫返鄉記」經典回歸

中央社／ 台北9日電

男人冒名頂替他人，騙過村民、法庭，連妻子都誤認多年。這起400年前的法國真實案件「馬丹蓋赫返鄉記」，被數度改編成電影，亦被寫成小說，映照身分、婚姻與社會信任難題。

「失蹤多年的馬丹蓋赫回來了！麻煩的是，回來的馬丹蓋赫竟不只一個？」根據衛城出版書訊，這起歷史最傳奇的冒名詐騙案，描述農民馬丹蓋赫拋家棄子數年後，一名男子自稱為其本人，擁有他的一切知識與財產，以其名義與他的妻子小孩共同生活。

直到真正的馬丹蓋赫返鄉，這名冒牌者才被揭穿。後來冒充者鋃鐺入獄，受騙者獲同情。正牌馬丹蓋赫奪回了財產、身分與枕邊人，一切看似皆大歡喜，然而這故事是否真有如此單純。

衛城出版表示，這則法國傳奇故事400多年來一再被講述，並多次被搬上舞台和銀幕，啟發無數創作者。當動機層層環繞、真相背後藏有別的真相，追根究柢的任務就落到不死心的歷史學家頭上。

美國國家人文獎章得主、「真假丈夫：馬丹蓋赫返鄉記」（The Return of Martin Guerre）作者娜塔莉．戴維斯（Natalie Zemon Davis），在擔任同名法國電影「馬丹蓋赫返鄉記」的歷史顧問後，決意進一步挖掘歷史。

戴維斯憑藉史學的專業訓練和栩栩如生的文筆，從斷簡殘篇中重建這則膾炙人口的鄉野奇譚，更找到長年遭埋沒的多重真相。

自1984年著作首度出版後，這本書已成為微觀史學與新文化史的經典代表，既是認識法國社會史的必讀之作，也為新一代讀者用來探討身分建構、女性自主及司法正義等歷久不衰的議題。

此書出版40週年，衛城出版表示，現今世界早已遠離16世紀，但冒名詐騙案的陰影卻沒有隨之遠去，反而成為當代資訊社會的一大難題。為什麼就連最親近的人，也會被冒名頂替者詐騙，「如果詐騙是社會的產物，我們顯然需要穿越人心的迷霧，而本書就是不可多得的火力示範。」

法國 詐騙

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