家長PO小孩「在日系服飾店排便」遭炎上 兒科醫這樣看

近期有一名小女孩躲在日系服裝品牌展示櫃裡「疑似在大便」的影片，家長在影片貼文中提到，「長期服用便秘處方箋已2年多」，引發網路熱議，網友痛批為流量做出不良示範。不過，小兒科醫師推論，這位爸爸可能是因為長期的困擾被解決，一時高興、得意忘形而寫出，提醒家長，過度分享同時帶來流量與分享，也必須尊重孩子。

該網友發出影片貼文提到，「老爸老媽發現貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾周測試下來，屢試不爽，再次由衷的表達深深的歉意，若貴公司近期接到客戶投訴衣服上有淡淡的公主屎味，請與我聯絡，我們將會負責到底」引發網友撻伐。

小兒科醫師麥建方說，2歲小孩沒辦法做如廁訓練是正常的。從這個貼文內容來看，小孩可能從小有便秘問題，當一個2、3歲的小孩長期便秘，吃藥又時好時壞，推測是因為大便會痛，或有肛裂、小痔瘡等，導致排便不適、會憋大便，或有躲起來大便的習慣。

對於躲在貨架裡大便的狀況，麥建方表示，這代表孩子曾有不舒服的排便經驗，長期有便秘問題的孩子可能較內向，碰到過不好的經驗又不會說，這種小孩通常不願意脫尿布，包著才有安全感，且可能要蹲著或站著排泄；爸爸可能是因為孩子的便秘問題獲得解決，一時高興、得意忘形而沒有考慮他人感受。

麥建方點出，味道、陳設、音樂等都有可能影響到排便情緒，小朋友在服飾店裡有愉悅感，可能是因為爸媽陪伴，感受到爸媽愉悅的情緒，加上現場新衣服的味道，很像剛洗完衣服、折衣服的舒適感，音樂也可能帶來舒服感，爸爸的行為卻是不該，但可以體會他的心情，建議家中孩子有這樣的狀況，家長還是要多陪伴。

兒童腸胃科的個案以功能性便秘最常見，麥建方說，通常是肛門、直腸功能正常，直腸用力肛門放鬆才能排便，但檢查會發現肚子有用力將大便往外推，肛門卻用力夾著手指頭，肛門用力會更痛，對於這類還沒掌握到大便節奏的孩子，會開立3至6個月的軟便藥，如果還是沒有效果，持用氧化鎂等藥物刺激排便。

麥建方呼籲，將孩子的影像發出，大人可能覺得好玩，但孩子長大可能會覺得自己隱私暴露不愉快，「不舒服就是不舒服」，不能因為是小孩就隨便對待，或不尊重其身體界線；第二，國外有太多把小孩的影像發在社群而被歹徒鎖定的，壞人會鎖定小朋友喜歡的地方、零食等，就容易因此把孩子騙走。

另外，也有些家長上傳幫孩子過生日的影像，麥建方提醒，這可能讓小朋友的生日，因此被公開在網路上，而被有心人士利用，「帶來流量也帶來風險」，必須要尊重兒童權利。