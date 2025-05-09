18縣市大雨特報！竹苗中投馬祖防「大雷雨」

受鋒面及西南風影響，台灣多地可能出現短時強降雨，中央氣象署今針對18縣市發布大雨特報，其中馬祖、金門、大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

根據氣象署資料，受影響縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣以及連江縣等18縣市。

其中連江縣、新竹縣、苗栗縣、台中縣、南投縣更被發布大雷雨特報，其中連江縣將持續至下午4時45分，新竹縣、苗栗縣、台中縣、南投縣則持續到下午5時15分。