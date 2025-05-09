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18縣市大雨特報！竹苗中投馬祖防「大雷雨」

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象署今針對18縣市發布大雨特報，其中馬祖、金門、大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率。圖／氣象署提供
中央氣象署今針對18縣市發布大雨特報，其中馬祖、金門、大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率。圖／氣象署提供

受鋒面及西南風影響，台灣多地可能出現短時強降雨，中央氣象署今針對18縣市發布大雨特報，其中馬祖、金門、大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

根據氣象署資料，受影響縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣以及連江縣等18縣市。

其中連江縣、新竹縣、苗栗縣、台中縣、南投縣更被發布大雷雨特報，其中連江縣將持續至下午4時45分，新竹縣、苗栗縣、台中縣、南投縣則持續到下午5時15分。

氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象署針對連江縣、新竹縣、苗栗縣、台中縣、南投縣發布大雷雨特報。圖／氣象署提供
氣象署針對連江縣、新竹縣、苗栗縣、台中縣、南投縣發布大雷雨特報。圖／氣象署提供

南投縣 新竹

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