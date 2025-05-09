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「淡淡公主屎味」傳女兒在UNIQLO展示櫃大便 他急道歉：沒有真的排便
昨日有網友上傳女兒疑似在UNIQLO蘆洲長榮店展示櫃大便影片，引發網友撻伐，稍早網友在社群媒體道歉，強調孩子本身有包尿布、穿褲子，沒有真的排便，「衣服上有淡淡的公主屎味」只是他一貫發文風格。他們也已主動聯絡店家，盼望能誠意溝通並負起應有責任。
該名網友說，於前一篇UNIQLO影片，造成社會觀感不佳以及不適，深感抱歉。這次po出的影片他感到非常抱歉，這是身為父親也是他本人的疏失。
他想解釋與澄清，小孩本身是有包尿布、穿褲子的，並不是多數人認為的隨地大小便。而且他真的沒辦法控制她大小便的時機。
重點是影片中，她並沒有真的排便，只是有便意。文中提到「衣服上有淡淡的公主屎味」真的只是他一貫的發文風格。
網友說，至於踩到貨架上、躲到衣服後方，確實是做家長的疏失，沒有及時提醒並制止孩子，在此真心向店家與社會大眾道歉。當下員工有過來溫馨提醒，我們也有立即致歉，並要求孩子趕快出來。
他也說，再次向UNIQLO及大眾致上深深的歉意，稍早我們也已主動聯絡店家，盼望能誠意溝通並負起應有責任。
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