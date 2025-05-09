端午連假走國道 單一費率、夜間暫停收費

今(114)年端午節連假為3天假期，交通部高速公路局根據歷次端午節連假國道交通量資料及特性分析，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查結果，預估端午節連假交通需求以旅遊旅次(占比約5成)及返鄉旅次(占比約3成)為主。連假第1、2日為南向尖峰時段，上午(5-12時)出發占比約6成為最高，第2、3日為北向尖峰時段，以下午(12-18時)出發占比5成最高。

考量端午節連假國道交通需求增加，尖峰時段部分路段易發生車多壅塞，高公局呼籲用路人於連假期間可改搭高鐵、臺鐵或國道客運。如用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛，或以下國道好走時段避壅塞：

一、西部國道部分：

(一)5月30日及31日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。

(二)5月31日及6月1日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

二、國5部分：

(一)5月30日及31日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

(二)5月31日及6月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

另為分散連假期間尖峰時段車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施，請民眾多加注意。

最後，高公局建議民眾於連假期間可多利用好走時段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App行車時間預測功能，妥為規劃行程及查詢即時路況，以彈性調整行車時間與路線。高公局預祝大家端午節假期行車平安。