ETC繳費可改登記主要駕駛人 落實使用者付費

交通部高公局表示，即日起已登記主要駕駛人車輛，通行費會直接通知主要駕駛人，讓使用者付費，車主不再需要另外轉請實際駕駛人繳納。

高公局表示，目前汽車所有人與實際駕駛人可能因投保相關費用，財產使用管理或公司、法人或租賃車、靠行車等因素，致有可能為不同人，而通行費如有欠費時，係以車主為對象通知，故高公局配合交通部推動之汽車主要駕駛人登記制度，針對通行費及其衍生欠費罰單直接通知主要駕駛人。

高公局指出，汽車所有人可利用以下管道申辦主要駕駛人登記：1.上監理服務網申請(https://www.mvdis.gov.tw/)。2.於網路下載「主要駕駛人申請書」並黏貼汽車所有人身分證影本及主要駕駛人駕照影本，再至各公路監理機關服務台或採郵寄、傳真予監理機關申請。如汽車主要駕駛人有變更時，請記得向監理機關辦理異動登記，以確保汽車主要駕駛人登錄資料正確性。

高公局呼籲用路人多加利用便利又環保的電子收費服務，透過申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，除可享帳戶足額通行費9折優惠，也避免衍生後續補繳、欠費罰單或遭移送強制執行等情事。