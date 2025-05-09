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護師節表揚...廖淑珍助思覺失調爸回歸社區 獲資深典範獎

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部次長呂建德頒發資深典範獎，表揚八里療養院護理科主任廖淑珍卅多年護理生涯的奉獻。記者李青縈／攝影
衛福部次長呂建德頒發資深典範獎，表揚八里療養院護理科主任廖淑珍卅多年護理生涯的奉獻。記者李青縈／攝影

護師節將至，衛福部今日舉辦優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，衛福部次長呂建德出席頒獎，感謝護理人員付出，理解第一線壓力極大等辛勞付出；醫福會執行長林慶豐則喊話盼持續提升護理人員薪資待遇。

優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，獎項包含資深典範獎5人、優良獎50人、閃亮新人獎27人，一共82位得獎，由衛福部所屬27家醫院、9773位護理人員遴選而出。呂建德表示，護理人員需要輪值工作，不得不壓縮與家人相處的時間，更要長期處在高張力的工作環境中，壓力非同小可；自己的許多親戚都在第一線擔任護理人員，因此更能體會其中艱辛。

醫福會執行長林慶豐以三個字感嘆護理人員的奉獻「愛」、「劬」、「給」，護理人員辛勤付出，衛福部以及所屬醫院應用盡洪荒之力提升薪資待遇，也創造更友善的工作環境。

八里療養院護理科主任廖淑珍獲得「資深典範獎」，她分享，30多年前精神衛生法剛上路，一名單親爸爸把家裡兩個小孩關在家裡，本意是保護小孩，卻讓應該到國小就讀的孩子不能上學，三餐還得由親戚掛在門上，經由鄰居通報後才透過強制就醫，讓爸爸來醫院治療，才發現爸爸其實是思覺失調症病人，但從未治療過，他自己也沒有病識感。

廖淑珍說，孩子在社會局幫忙下，在寄養家庭安置，爸爸經藥物治療後，控制良好，一個多月就出院，回歸社區、家庭。個案原本是水泥工，原本工作表現就不錯，雇主經過溝通後也理解狀況，讓他繼續工作，團隊協助他藥物調整，希望減少副作用，也加強社會適應，後續透過長效針劑治療，患者漸漸穩定，病情也不再發作。

廖淑珍說，這些工作帶來的回饋、成就感，支持她數十年護理生涯，未來也將繼續努力。

爸爸 衛福部

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