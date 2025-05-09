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「3個月想瘦8公斤」晚餐不吃澱粉會瘦比較快？ 過來人曝恐怖後果

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人以為少攝取澱粉就可以有效瘦身，但營養師提醒，運動和飲食選擇上都非常重要。 圖／ingimage
不少人以為少攝取澱粉就可以有效瘦身，但營養師提醒，運動和飲食選擇上都非常重要。 圖／ingimage

不少人想減肥都會減少澱粉的攝取，但不吃澱粉真的比較容易瘦嗎？有一名網友透露自己打算在3個月內瘦8公斤，因此問大家晚上不吃澱粉是不是瘦得比較快？但多數人搖頭不認同，甚至表示不吃澱粉對身體影響更大。

原PO在PTT發文表示，自己計畫要在3個月內，從83公斤減到75公斤，但時間似乎有點趕，因此想問大家，「晚餐不吃澱粉是不是瘦比較快？大家的瘦身祕訣是？分享一下」。

貼文一出，不少網友都不建議不吃澱粉，「不會，我這一年晚餐都沒吃澱粉，還是胖，因為肉吃很多」、「我現在一天只吃一餐，一個月了體重完全沒變」、「澱粉還是要多少吃一點，我之前吃很少澱粉，結果瘦到臉凹，現在有吃多一點也有瘦臉也沒凹了」、「你沒吃澱粉會容易餓，反而吃更多，吃米飯本身沒啥問題，正常吃3餐，怕胖成2餐，飲料甜食不吃才是真的」、「不吃澱粉會變成皮包骨」、「不吃澱粉容易掉髮哦」。

還有內行人分享自身減重方法，「睡飽，多喝水多走路，澱粉吃很多就補充一點白腎豆、藤黃果，水一定要多喝」、「多動少吃就這樣，3個月夠長了」、「每天運動一小時+飲控，三個月絕對可以瘦身成功」、「飲食控制跟運動並進效果最好」、「控制熱量赤字就會瘦啦」、「吃糖太多也會生脂肪，戒糖、少量優質澱粉、吃低熱量食物，多喝水」、「只能運動+少吃，慢慢瘦」、「重點是不吃『精緻澱粉』，飲控做得好，大概2週會有感，我是從肚子開始消」。

據《元氣網》報導，營養師建議晚餐可以吃少一點，尤其澱粉類可以降為原本量的一半，以蔬菜、蛋類、海鮮或豆製品為主，因為碳水化合物在體內會分解為葡萄糖，引起胰島素的分泌，而胰島素是合成性荷爾蒙，會增加脂肪的合成，所以在晚餐刻意減少澱粉的攝取，可以降低脂肪的合成，讓人不容易變胖。

吃澱粉 減肥 營養師

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