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4月出生數8684人創史上新低 人口連16個月負成長

中央社／ 台北9日電

內政部統計，今年4月人口數為2336萬5274人，與3月比較減少9468人，連續16個月負成長；新生兒方面，4月出生數為8684人，根據內政部統計資料，這創下史上單月新低。

內政部今天公布2025年4月戶口統計資料，截至今年4月底，人口總數為2336萬5274人，比去年同期減少4萬9826人，平均每天減少136.51人，與3月比較則減少9468人。

就縣市別言，與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市1.02%，其次為新竹縣0.98%、台中市0.55%；人口減少最多為連江縣2.05%，其次為金門縣1.96%、台北市1.74%。

新生兒部分，4月出生數為8684人，約每5分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.52，較3月減少704人；根據內政部戶政司資料，單月出生數8684人創史上新低。

4月死亡數為1萬7205人，平均約每2.5分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之8.96，較3月減少1428人。

4月結婚對數合計6520對，其中不同性別6353對，相同性別167對，折合年粗結婚率為千分之3.39。離婚對數為4334對，其中不同性別4253對，相同性別81對，折合年粗離婚率為千分之2.26。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，4月遷入人口數為7萬3023人，較3月減少9萬9311人；遷出人口數為7萬3970人，較3月減少9萬8991人，淨遷入人口數為負947人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣4月人口自然增加為負8521人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，2月為負947人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少9468人。

內政部 性別 死亡率

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